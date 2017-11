Un home dispara a la seva exparella al col·legi del seu fill al País Valencià

Un home hauria disparat aquest dimecres a la seva exparella quan ella recollia el seu fill d'un col·legi d'Elda (Vinalopó Mitjà), al voltant de les cinc de la tarda.

La dona, de 28 anys i de la qual encara es desconeix l'estat de salut, hauria acudit al centre escolar quan la seva exparella, de 31, li hauria disparat. Després d'efectuar el tret, l'home hauria fugit amb el cotxe de la víctima. Finalment ha patit un accident contra un mur que li ha causat la mort.

La jove havia interposat una denúncia contra el presumpte agressor per violència de gènere i pesava sobre ell una ordre d'allunyament, que l'home es va saltar en trucar a la víctima per telèfon a principis de mes. Arran d'això, ella el va denunciar davant la Guàrdia Civil, motiu pel qual el presumpte agressor va ser detingut. Avui havia passat a disposició judicial pel trencament de condemna. L'home no disposava de llicència d'armes.