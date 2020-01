L'aeroport d'Alacant continuarà tancat fins dijous a causa de l'incendi que ha cremat part de la coberta

L'aerport d'Alacant-Elx continuarà tancat al trànsit aeri fins a, almenys, demà a les 12 h a causa de la complexitat de les tasques d'extinció de l'incendi que afecta des d'aquesta tarda una de les cobertes de la terminal d'embarcament de l'aeròdrom. El foc, que ja es troba controlat, no ha causat danys personals però sí ha obligat a evacuar la instal·lació i a tancar-la al trànsit aeri aquest dimecres. De fet, en una de les cobertes de la zona d'embarcament l'incendi encara és actiu.

Fonts aeroportuàries han avançat a Efe que s'ha establit un gabinet de crisi que es reunirà aquesta nit a les 23.30 h i de nou demà a les 8 h per fer un seguiment de les tasques d'extinció i determinar si s'obrin les pistes a les 12 h d'aquest dijous, o si es retarda encara més l'obertura.

📣 Actualización - Aeropuerto de #Alicante- #Elche.



Estamos coordinando la operativa con las aerolíneas. Consulta con tu compañía para saber si cancela tu vuelo o lo opera desde un aeropuerto alternativo. https://t.co/dSgQL5V8jK — Aena (@aena) January 15, 2020

El trànsit aeri segueix suspès temporalment, cosa que ha obligat a fer dues desviacions fins al moment, una a l'aeroport de València i una altra al de la regió de Múrcia. Segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), no hi ha constància de ferits per l'incendi.

L’aeroport tenia programats 125 vols per aquest dimecres, dels quals n’han operat 63. Per tant, hi podria haver afectats milers de passatgers. A hores d'ara, l’aeroport no admet vols d’arribades i només estan operant les sortides.

L'incendi s'ha originat per causes encara desconegudes cap a les 14.30 hores en una zona de la coberta i s'ha evacuat tant els passatgers com els treballadors com a mesura de precaució. Les flames han calcinat un fals sostre i, malgrat que ja s'ha donat per controlat, el foc encara no està apagat i en aquests moments les tasques se centren, més enllà de sufocar-lo, en ventilar la terminal per l'intens fum.