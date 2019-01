Els jutges d'instrucció de València denuncien "l'inadmissible assetjament" que pateix la magistrada del cas Zaplana

Els jutges d'instrucció de València han denunciat davant la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià "l'inadmissible assetjament a què està sent sotmesa la magistrada titular del jutjat d'instrucció número 8 de València" com a conseqüència de la mesura cautelar de presó preventiva imposada a l'expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, per la seva presumpta implicació en una operació d'evasió de capitals aconseguits a canvi d'adjudicacions de contractes en l'administració.

Els magistrats han recriminat "l' assetjament sense precedents" que ha suposat "la publicació d'aspectes de la vida privada de la magistrada que pertanyen a la seva més estricta intimitat, amenaces més o menys velades, desqualificacions i insults de tota mena... unes actuacions totes elles inadmissibles que, a més de superar els límits de la crítica raonable de les resolucions judicials, menyspreen la independència judicial i sobretot, desconeixen el principi d'igualtat davant la llei".

En el seu comunicat, els jutges d'instrucció de la ciutat de València exigeixen que se'ls permeti fer la seva feina "lliurement i responsablement" i afegeixen que seria convenient que es dugués a terme una "profunda reflexió sobre la necessitat que aquestes qüestions en endavant s'analitzin, debatin i resolguin amb tots els elements de judici al fòrum adequat, que és el dels tribunals de justícia i per la via legal i constitucionalment prevista".

Eduardo Zaplana, que és a la presó de Picassent des del maig, pateix des de fa anys una greu malaltia que al desembre va obligar a traslladar-lo des del recinte penitenciari a l'Hospital la Fe de València.