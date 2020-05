Una dona trans insultada per la policia de Benidorm abandona el municipi per amenaces

Una dona transsexual a qui divendres van vexar dos policies locals de Benidorm (Marina Baixa) ha hagut d'abandonar la ciutat després d'haver rebut amenaces i coaccions. Ho ha denunciat el director de l'Observatori Valencià contra l'LGTBIfòbia, Toño Abad, que ha explicat que s'havia arribat a témer per la seva seguretat.

La dona va ser insultada per un policia a qui han suspès provisionalment de funcions i a qui l'Ajuntament de Benidorm ha obert un expedient disciplinari. Divendres va ser detingut i portat al calabós, on va passar tota la nit imputat per un presumpte delicte d'odi. També està suspès provisionalment un altre agent, que va gravar els fets amb el mòbil, a qui s'imputa un presumpte delicte d'omissió de socors.

Agentes de Policía Local de un municipio valenciano se graban humillando a una persona transexual.



"De día eres todavía más feo, eres horrible.



¿Qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar?



¡Que te vayas, cerdo!" @generalitat @GVAinclusio @interiorgob @GVAjusticia pic.twitter.com/InSEp5I7Mz — Miquel Ramos (@Miquel_R) May 1, 2020

Al vídeo s'observa com una patrulla de la Policia Local de Benidorm passa amb el vehicle pel costat de la dona, que camina pel carrer, i un dels dos agents comença a insultar-la. "De dia ets encara més lleig, ets horrible", li diu el policia. "Què feu ara que no podeu halar polles ni robar? Com viviu?", afegeix.

Reaccions dels governs valencià i espanyol

Arran de la difusió del vídeo a les xarxes socials, la Delegació del govern espanyol al País Valencià va ordenar a la Policia Nacional investigar els fets i instruir diligències. També ho va fer la consellera de Justícia, Administració Pública i Interior, Gabriela Bravo, que va ordenar aclarir el presumpte tracte vexatori.

En un comunicat posterior, Bravo va lamentar unes "qualificacions impròpies no sols d'un agent de seguretat, sinó de qualsevol ésser humà". Prèviament, en una publicació a Twitter, ja havia lamentat l'"actitud intolerable" dels policies i havia assegurat que s'arribaria "fins al final per depurar responsabilitats".

També la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert un expedient per confirmar si l'actuació dels agents infringeix la llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere del País Valencià.