La jutge va menystenir les amenaces que va patir la mare de les dues nenes assassinades a Castelló

La titular del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Castelló va rebutjar un recurs de la mare de les dues nenes assassinades presumptament pel seu pare dimarts passat per incoherències en el seu relat i en les seves conductes cap al seu marit. Ho va fer menystenint el risc d'expressions del progenitor com "ja et pots anar acomiadant de les nenes" o "em carregaré el que més estimes".

Així consta en una resolució del 6 d'abril a la qual ha tingut accés l'agència Efe, en què la jutgessa argumenta que "la por que diu sentir la denunciant per ella i per les seves filles no és coherent amb les seves conductes". La magistrada també justifica la seva decisió perquè el risc per a la dona havia estat valorat per les forces i cossos de seguretat de l'Estat com a "baix".

"Ja et pots anar acomiadant de les nenes"

La jutge afirma que d'expressions com "tu saps el que fas, ja estàs sentenciada", "llavors no faràs res, ja et pots anar acomiadant de les nenes" i "em carregaré el que més estimes", que pertanyen a converses enregistrades entre la dona i el seu marit, no es pot apreciar que l'home "tractés d'intimidar la seva dona, i que ella se sentís amenaçada per les seves paraules".

"Es tracta de converses llargues de 6, 29, 15, 21, 2 i 38 minuts en què els cònjuges manifesten la seva opinió sobre com han de desenvolupar el règim de relacions amb les seves filles, en què mantenen i insisteixen en les seves discrepàncies, però en un to normal i sense paraules estridents ni ofensives", assegura la titular del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Castelló en la seva resolució.

La magistrada també afirma que, "més enllà de la ruptura familiar", les paraules abocades per l'investigat no revesteixen entitat penal i s'emmarquen en l'àmbit d'una difícil ruptura familiar i en les discrepàncies entre els progenitors en relació amb les mesures civils relacionades amb les seves filles". Unes valoracions que la jutge va completar defensant que "de l'actitud mantinguda per la denunciant no es desprèn que sentís perill per la seva integritat física".

La jutge també subratlla que la denunciant "no va ser persistent en el seu relat", amb dates equivocades i canvis de versió, i que li va cridar "poderosament l'atenció" que no demanés mesures de protecció per a ella, sinó la suspensió del règim de visites del pare amb les menors.

L'informe policial assenyalava un "risc baix"

La mare de les nenes va presentar una denúncia el 24 de febrer en què assegurava que l'home, en una cafeteria de Castelló, l'havia amenaçat amb matar-la a ella i a les nenes, de 2 i 6 anys. Amb motiu d'aquest denúncia, el jutjat de guàrdia va celebrar una vista en què, segons el president de l'Audiència de Castelló, José Manuel Marco, la mare va demanar "la suspensió del règim de visites", una mesura a la qual el fiscal es va oposar, i "no va demanar ordre d'allunyament".

Tres dies després, el jutjat de violència sobre la dona va tornar a citar els afectats. En aquesta ocasió, el fiscal i la mare sí que van sol·licitar una ordre d'allunyament de 250 metres, que la magistrada va denegar. L'afectada va recórrer la decisió, però la fiscalia no li va donar suport i va demanar que es confirmés la resolució, cosa que finalment va fer la jutge en el seu escrit del 6 d'abril. Va ser en aquest moment processal, en el qual la magistrada, tot i requerir a la denunciant els enregistraments de les converses als quals al·ludia en la seva denúncia, va basar la seva decisió en l'informe policial segons el qual els indicis de criminalitat contra el marit eren "més aviat febles".

Actuació d'ofici del Defensor del Poble

Davant d'aquests fets, el Defensor del Poble ha iniciat una actuació d'ofici i ha demanat informació a la secretaria d'estat de Seguretat i a la Fiscalia General sobre l'existència de la denúncia prèvia per violència de gènere en l'àmbit familiar i si l'òrgan judicial competent havia adoptat una ordre d'allunyament de les menors.