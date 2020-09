El govern valencià rectifica i permetrà les visites als llocs de culte perquè la jutge permeti confinar Benigànim

Tan sols 24 hores després que la conselleria de Sanitat decretés el confinament de Benigànim (Vall d'Albaida), la titular del jutjat contenciós administratiu número 3 de València, Laura Alabau, va anul·lar la resolució. El departament que dirigeix Ana Barceló havia ordenat aquestes mesures excepcionals per primera vegada al País Valencià per l'expansió del coronavirus i la pèrdua de la traçabilitat dels casos al municipi valencià.

Alabau, però, va considerar que Sanitat adoptava "mesures fins i tot més oneroses" que les del mateix decret de l'estat d'alarma i que la resolució "resulta privativa o restrictiva de drets fonamentals" com ara els de llibertat ambulatòria o el de culte. Mentre que les restriccions adoptades pel govern de l'estat espanyol preveien "l'assistència amb les degudes garanties de distància social i higiene" als llocs de culte, la norma del govern valencià qualificava "d'«esdeveniments socials» la dispensació de sagraments cristians, i els prohibia", valora la magistrada.

Un altre dels motius al·legats per Alabau és la manca de justificació epidemiològica per aplicar el confinament. Considera que "els informes aportats se circumscriuen a l'increment de contagis detectats en les últimes setmanes, sense que constin més dades sobre ingressos hospitalaris o mortalitat", i recorda que "els paràmetres d'avaluació de gravetat de la situació es basen no només en el nombre de contagis, sinó en el nombre d'ingressos hospitalaris, ingressos a l'UCI, i morts". Amb aquest raonament, alerta que "qualsevol grip estacional hauria de determinar mesures similars, circumstància totalment inadmissible".

La jutgessa valenciana tampoc té bones paraules per a l'estat d'alarma decretat pel govern de l'estat espanyol i estima que ha comportat "un elevat cost social i econòmic, pressió sobre la salut mental de la població i canvi radical en la vida quotidiana dels ciutadans". D'aquesta manera, assegura que tornar a aquesta situació a Benigànim "no supera el judici de necessitat, ja que es poden aconseguir idèntics resultats mitjançant l'aïllament de les persones i dependències ja identificades".

Una magistrada envoltada de polèmica

La magistrada Laura Alabau ja es va veure esquitxada per la polèmica en el passat. Cal recordar que el juliol del 2005 la jutgessa va recórrer davant el Tribunal Constitucional la llei que permet el matrimoni entre persones del mateix sexe quan era la titular del jutjat de primera instància i instrucció número 3 de Dénia (Marina Alta). Alabau, amb competències en el Registre Civil, va paralitzar durant mesos el casament de dues dones i va bloquejar casaments entre homosexuals estrangers, defensant que estaven vinculats a les lleis dels seus països.

Finalment, va perdre el recurs i va ser sancionada amb 305 euros. Una multa que, segons va comunicar l'organització ultracatòlica Hazte Oir, es va oferir a pagar, tot i que no va ser necessari perquè la comissió disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) l'hi va retirar. Segons publica Vilaweb i ha contrastat el diari ARA, al seu blog personal, Hombre y mujer los creó, es defineix com a "mare de família, llicenciada en dret, magistrada, aficionada a l'atletisme, i catòlica talibana, com tots els conversos".

Sanitat respon a l'entrebanc judicial

La resposta de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a aquest obstacle judicial no s'ha fet esperar. L'àrea que dirigeix Barceló va dictar ahir a la tarda, tan sols unes hores després que la magistrada no ratifiqués les mesures, una resolució que atén les precisions que requereix el jutjat.

Així doncs, segons ha explicat Sanitat, a la nova resolució es precisa que el confinament és perimetral a la població de Benigànim i que es permet la circulació de persones residents dins del municipi. També dona resposta al tancament de llocs de culte i concreta que es faran amb un terç de la capacitat d'aquests establiments, i permet un màxim de deu persones en reunions socials o familiars, "sempre respectant les normes de seguretat d'ús de la màscara i distanciament físic", recorda.

La consellera Barceló va insistir en "la importància que s'adopti aquesta mesura en el municipi per, d'una banda, evitar la propagació del virus i, de l'altra, salvaguardar i protegir la salut de tots els veïns i veïnes".