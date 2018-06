El jutge deixa en llibertat amb càrrecs el president de la Diputació de València i la resta de detinguts

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i els altres cinc detinguts en l'operació Alqueria han quedat en llibertat amb càrrecs aquesta tarda després de comparèixer davant el jutge per irregularitats en la contractació de personal en l'empresa pública Divalterra. Els sis dirigents, que van ser detinguts ahir, havien estat traslladats a la Ciutat de la Justícia de València poc després de les quatre de la vesprada.

A més de Rodríguez, els cinc alts dirigents investigats pels delictes de prevaricació i malversació són el seu cap de gabinet, Ricard Gallego; un dels seus assessors, Manuel Reguart; el lletrat i secretari del consell d'administració de l'entitat, Jorge Cuerda, i els dos gerents de l'empresa pública, Xavier Simón i Agus Brines.

Rodríguez, l'únic investigat que ha parlat als mitjans de comunicació a la seva sortida dels jutjats, no ho ha fet davant el magistrat, i s'ha acollit al seu dret a no declarar. "Li he dit al jutge que no podia declarar en un causa sota secret de sumari; he d'esperar a conèixer de què se m'acusa", ha defensat l'encara president de la Diputació de València i alcalde d'Ontinyent.

La decisió del PSPV d'apartar-lo de tots els càrrecs ha estat "lògica"

En una breu intervenció davant la premsa, el dirigent socialista ha assegurat que entén la decisió del seu partit d'apartar-lo de tots els seus càrrecs al PSPV i de proposar T oni Gaspar com a nou president provincial, i ha afirmat que és "bastant lògica" després del que ha passat.

La investigació judicial és una "barbaritat"

Rodríguez, que ha reconegut que han estat hores molt complicades, s'ha mostrat "molt tranquil" i ha qualificat de "barbaritat" la investigació judicial. Uns arguments que en certa mesura ahir va compartir el vicesecretari general del PSPV, Manolo Mata, que va assegurar que la dimensió del dipositiu policial no es corresponia a les a cusacions fetes públiques.

"Fer uns contractes malament en una empresa pública no està bé, però no és corrupció. La detenció i els escorcolls de domicilis són una mesura molt extrema i ha de ser una altra cosa. El que diuen no m'ho puc creure. Et puc fer un contracte per a una empresa sense concurs públic, pot ser irregular, pot ser prevaricació, però la gent no va a la presó per això, la inhabiliten, però no és una raó suficient per escorcollar habitatges perquè, ¿què busquen als domicilis?", es va preguntar Mata.