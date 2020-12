La Loteria de Nadal deixa més de 130 milions d'euros al País Valencià

El número més generós de la Loteria de Nadal al País Valencià ha sigut el 6.095, el segon premi, que hi ha deixat 111,15 milions d'euros, la majoria a Gandia (Safor), amb 56,25 milions, el Pinós (Vinalopó Mitjà), amb 36,25, i Crevillent (Baix Vinalopó), amb 10. Segons ha detallat a l'agència Efe el responsable de l'administració La Barreta d'Or de Gandia, que ha repartit 44 milions, la venda s'ha fet íntegrament per finestreta a particulars i la majoria en dècims, tant entre els veïns de la ciutat com entre els visitants, perquè l'establiment és a la zona més turística de la població. En total, aquest 2020 la Loteria de Nadal ha repartit al País Valencià més 130 milions d'euros.

El segon número més fecund ha sigut el 38.341, un quart premi, que ha deixat 14 milions d'euros a les poblacions de Faura (Camp de Morvedre), amb 31 sèries i 6,2 milions; Meliana i Albalat del Sorells (Horta), amb 29 sèries i 5,8 milions, i Almàssera (Horta), amb 15 sèries i 3 milions. Les més repartides han sigut les 29 sèries de Meliana, venudes entre els socis i col·laboradors de l'Associació Recreativa l'Amistat i l'Associació el Ball de la veïna població d'Albalat dels Sorells. Segons ha explicat a l’agència Efe el propietari de l'administració número 1 de Meliana, Javier Gimeno, el primer col·lectiu hi ha jugat prop de 200 dècims i el segon 90. En els dos casos, els dècims es van dividir en participacions de tres euros (2,40 de joc), la qual cosa significa que el premi total ha sigut de 2.400 euros per papereta.

Gairebé la meitat és el que ha deixat el número 43.831, un dels cinquens, que ha repartit 6,06 milions d'euros en una dotzena de poblacions, la més agraciada Alacant amb 85 sèries i 5,1 milions d'euros. Més esquiva encara ha sigut la grossa de Nadal, el 72.897, que al País Valencià només ha deixat tres dècims, la qual cosa suposa 1,2 milions que s’han repartit a les poblacions de Xàbia (Marina Alta), Alfara del Patriarca (Horta) i Oliva (Safor).

El cinquè número més fecund ha sigut el tercer premi, el 52.472, del qual l’administració El Conejo de Oro de Torrevella (Baix Segura) ha venut deu dècims (500.000 euros). Una altra administració també ha repartit deu bitllets d'un dels cinquens, el 86.986, la qual cosa suma 60.000 euros. El propietari, Daniel Zapata, ha expressat l'alegria i ha relatat que no era la primera vegada que repartia diners en el sorteig extraordinari de Nadal, perquè també ho havia fet els anys 2018 i 2016. "Sembla que tenim sort els anys parells", ha comentat.