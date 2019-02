Una nova manifestació al País Valencià reclama solucions per a la crisi citrícola

Prop de 30.000 ciutadans, segons estimacions de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià, es van manifestar ahir per reclamar solucions per a la crisi citrícola. Convocats per la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, les principals protestes van tenir lloc a Nules (Plana Baixa), Sueca (Ribera Baixa), Oliva (Safor), Llutxent (Vall d'Albaida), Xàtiva (Costera) o Sagunt (Camp de Morvedre).

Potser la manifestació amb més assistents va ser la de Nules, on segons les entitats convocants es van concentrar 6.000 ciutadans. Una dada que no va sorprendre els organitzadors, que destaquen que la Plana Baixa és una de les comarques de més producció citrícola del País Valencià i, per tant, una de les que més pateixen l'actual crisi.

Manifestació massiva per la dignitat del llaurador hui a #Nules Més de 6.000 persones de tota la comarca de la Plana Baixa han participat per a reclamar solucions per a la 🍊 #LaUnióSomFutur pic.twitter.com/rSpyGtfTXu — La Unió (@UnioLlauradors) 25 de febrer de 2019

Amb la convocatòria d'ahir, des de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador i la Unió de Llauradors i Ramaders pretenen fixar la seva posició per a la reunió que totes les autonomies productores mantindran d'ací a dues setmanes. Entre les mesures que podria adoptar el govern espanyol en la cimera, destaca la creació de plans de promoció dels cítrics en nous mercats, entre els quals n'hi ha alguns de tan destacats com la Xina i el Canadà.

200 milions d'euros menys

Pèrdues de 200 milions d'euros. És el balanç que han fet les entitats agràries d'una campanya citrícola que han qualificat de nefasta i que podria tancar-se amb 500.000 tones de taronges i mandarines sense collir a acusa del baix preu.