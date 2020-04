La manifestació del 25 d'abril d'aquest dissabte es trasllada a les xarxes

Després d'una setmana d'activitats a les xarxes per reivindicar la cultura, aquest dissabte arriba la celebració de la diada del 25 d'abril, data en què es commemora la derrota de les tropes de l'arxiduc Carles d'Àustria a mans de l'exèrcit de Felip V a Almansa l'any 1707. Enguany, i davant les mesures imposades per l'estat d'alarma, Acció Cultural del País Valencià ha substituït la tradicional manifestació per un concert que es podrà seguir a través de la seva pàgina de Facebook.

El recital s'iniciarà a les 18 h i comptarà, entre d'altres, amb la participació de referents de la música en català com Pep Gimeno Botifarra, Maria del Mar Bonet, Miquel Gil o Toti Soler. Juntament amb ells també hi seran cantants amb una sòlida trajectòria com Feliu Ventura, Pau Alabajos, Mireia Vives o Cesk Freixas.

Celebració als balcons a les 12 h

A les 12 h, convocat per la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, també es farà un homenatge als balcons a "tot un país que treballa per la vida". Aquest agraïment als esforços col·lectius per superar la pandèmia es pretén fer visible amb els ja tradicionals aplaudiments. Amb tot, l'eix de la crida de l'entitat sobiranista serà denunciar "la gestió centralitzadora, policial i militar del govern espanyol".

Des de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià consideren que hi ha una diferència qualitativa entre la gestió realitzada de la crisi del coronavirus per part de l'executiu de Pedro Sánchez i la del Consell. Segons l'entitat, a diferència del que s'ha fet per l'administració de l'Estat, el govern valencià "ha optat per una major sensibilitat envers les propostes de la societat civil, més rapidesa en la resposta sanitària i una visió més social i autocentrada de l'eixida de la crisi".