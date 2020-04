El manteniment inactiu del magatzem Castor va costar 42 milions entre el 2014 i el 2017

El manteniment inactiu i sense desmantellar del magatzem de gas Castor va costar 42 milions d’euros entre els anys 2014 i 2017. És el que ha denunciat aquest divendres el senador de Compromís, Carles Mulet, després de tenir accés a l’auditoria realitzada per l’empresa Deloitte.

L’informe de la consultora anglesa, que no inclou la despesa generada els últims dos anys, detallaria, entre d'altres, despeses de 24,8 milions d’euros en helicòpters i embarcacions de vigilància i transport, i d’1,2 milions en personal. A més, assenyalaria com la companyia Enagás –el gestor tècnic del sistema gasista– hauria percebut 4,2 milions de benefici industrial per gestionar les instal·lacions. "És una contínua suma de despeses com si les instal·lacions estigueren funcionant, quan no serveixen per a res”, ha afegit Mulet, que ha denunciat que “Enagás cobrava 17 milions per hibernar i mantenir el magatzem fins que la xifra va ser corregida a 8,73 milions”. “Tot un despropòsit”, afirma.

El senador valencià ha acusat el PSOE i el Partit Popular d’ocultar unes despeses que només "s'han conegut per les reiterades peticions d'informació" de la coalició valenciana, i que, a més, continuen produint-se mentre l'executiu espanyol "segueix sense iniciar el procés de desmantellament al qual es va comprometre".

260 milions pel desmantellament complet de les instal·lacions

L'anunci del govern del PSOE al qual es refereix Carles Mulet va tenir lloc el mes de setembre quan el consell de ministres presidit per Pedro Sánchez va aprovar el segellament definitiu dels pous del magatzem subterrani de gas. Amb aquest objectiu, va encarregar a Enagás que tramités l'expedient per a dur a terme els treballs en un termini de sis mesos, una actuació que el senador valencià ha denunciat que "no s'ha produït, malgrat que la vida útil d'alguns dels taps que segellen la instal·lació finalitza aquest mes d'abril".

Més enllà de l'actuació inicial de segellament anunciada el setembre, i tal com va informar l'executiu espanyol, les tasques per desmantellar la infraestructura s'allargaran més de cinc anys, amb un cost aproximat de 260 milions d'euros. Per al senador de Compromís, tot i l'elevada despesa de l'actuació, no es pot posposar més. “Si bé ara és prioritària la lluita contra la pandèmia, se suposa que la resta de l'administració segueix amb el seu treball. Desafortunadament, però, veiem com no es prenen les mesures que es van anunciar".