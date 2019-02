El ministeri de Justícia demana a 15 municipis valencians que retirin els símbols franquistes

Alacant, Castell de Castells, Novelda, Pilar de la Foradada, el Pinós i Teulada, a la província d'Alacant; Castelló de la Plana i Sucaina, a la província de Castelló, i Bolbait, Camporrobles, Cotes, la Iessa, la Llosa de Ranes, la Pobla de Vallbona i Tous, a la de València. Són els 15 municipis del País Valencià que encara conserven simbologia franquista als carrers. Una situació que, lluny de ser endèmica del territori valencià, és compartida per 656 localitats de tot l'estat espanyol, on perviuen símbols que exalten la dictadura en 1.171 places i carrers.

Davant d'aquesta situació, detectada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el ministeri de Justícia ha recordat als ajuntament d'aquestes poblacions que han de complir la llei de memòria històrica del 2007 i els ha enviat una carta per sol·licitar la certificació de "la no existència de simbologia d'exaltació [franquista] al seu municipi" i, en cas d'haver-n'hi, que "es procedeixi a complir" la legislació i es retiri.

A més, el ministeri ha informat de la necessària elaboració d'un catàleg de vestigis franquistes a les localitats, i de la retirada d'aquests "escuts, insígnies, plaques i altres objectes o esments commemoratius d'exaltació de la revolta militar i repressió de la dictadura".

Finalment, la direcció general per a la Memòria Històrica s'ha adreçat als governs autonòmics i els ha demanat que verifiquin l'eliminació d'elements d'exaltació de la Guerra Civil i de la dictadura.