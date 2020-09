El moviment feminista valencià s'enfronta al primer judici per sancions emparades en la 'llei mordassa'

El 8 de març del 2018 les dones es van aturar i el món es va aturar amb elles. Durant aquella històrica jornada per al moviment feminista, dones de tot l'estat espanyol van portar endavant una vaga laboral i de cures que va evidenciar el terratrèmol morat més significatiu dels últims anys. Uns mesos abans, al País Valencià es va crear l'Assemblea Feminista de València, encarregada d'organitzar la manifestació i altres actes de protesta. Avui aquesta assemblea s'enfronta al primer dels tres judicis pendents per sancions emparades en la coneguda com a llei mordassa.

Aquell 8-M de protesta morada, una dotzena d'activistes van ser sancionades per la Policia Nacional amb multes d'entre 200 i 600 euros. L'any següent, aquestes identificacions i sancions es van repetir. Vuit dones més del moviment feminista valencià van ser multades a la manifestació del Dia Internacional de la Dona i una novena durant la jornada del 25-N, Dia Internacional per a l'Erradicació de les Violències Masclistes. En total, 21 sancions per valor d'11.000 euros per organitzar piquets informatius en les dues convocatòries de vaga. "Totes recordem el 8-M del 2018 com una jornada que va marcar un abans i un després en el moviment feminista, però les feministes de València també recordem la repressió policial a què vam ser sotmeses en diversos punts de la ciutat", van assenyalar.

"La repressió política ve de diversos fronts, no només de l'Estat", critiquen des del col·lectiu, en referència a les activistes feministes denunciades per Hazte Oír per protestar i oposar-se a l'entrada a València de l'autobús amb lemes misògins d'aquesta organització. Els fets van passar els dies previs al 8-M del 2019 i, segons l'assemblea feminista, els reclamen "34.000 € per presumptes delictes d'odi".

De tots aquests procediments, tres han esgotat la via administrativa i han passat a la via judicial. Avui a les 12 del migdia, al jutjat contenciós administratiu número 2 de la Ciutat de la Justícia, s'ha celebrat el primer dels tres judicis pendents. El pròxim serà el 28 d'octubre, i per al tercer encara no hi ha una data fixada. "Hem impugnat l'expedient administratiu i hem denunciat algunes infraccions del procediment que ens deixen en situació d'inferioritat, com el principi de veracitat", ha declarat Maria Josep Martínez, advocada de les encausades, en referència al pes més gran que té la versió dels agents policials en un plet de tipus administratiu.

651x366 Concentració feminista a les portes de la Ciutat de la Justícia de València / CRIS CENTENO Concentració feminista a les portes de la Ciutat de la Justícia de València / CRIS CENTENO

Segons han explicat des del col·lectiu feminista, "la sanció a la base del judici rau en una suposada falta de respecte a l'autoritat denunciada pels agents". L'advocada ha subratllat que "la mesura d'aquesta falta de respecte se situa en un pla subjectiu, cosa que posa en qüestió l'objectivitat dels agents de policia". A més, Martínez ha assegurat que en els informes de ratificació els agents incloïen comentaris que mostraven la seva "animadversió cap a l'ús del valencià i del terme País Valencià". Mentre se celebrava el judici, desenes de persones s'han concentrat a les portes de la Ciutat de la Justícia sota el clam "Desobediència feminista" i en suport a les encausades. Segons ha denunciat l'assemblea feminista, la Policia Nacional ha dut a terme tres identificacions entre les persones presents.

Reunions amb la Delegació del govern espanyol

Des de l'Assemblea Feminista de València han assenyalat la Delegació de l govern espanyol com "la principal responsable d'aquesta repressió política". "Especialment el període en què el responsable era Juan Carlos Fulgencio", que va abandonar el càrrec a principis de febrer d'aquest any. Les feministes recorden que el mes de juny del 2018 Fulgencio es va comprometre a revisar les multes "una per una". Però "no només aquestes multes s'han mantingut fermes fins a desembocar en judici, sinó que, a més, durant el seu mandat han arribat les multes de la vaga del 8 de març i del 25-N del 2019", han dit.

Ara, la nova delegada del govern espanyol, Gloria Calero, s'ha compromès a demanar una trobada amb el ministeri de l'Interior per examinar la vintena de sancions a les quals s'enfronta el moviment feminista valencià pels fets ocorreguts a les manifestacions del 8-M del 2018 i el 2019, tal com va assegurar en una roda de premsa la setmana passada. De fet, el col·lectiu ha mantingut dues reunions amb Calero, una abans de la declaració de l'estat d'alarma i l'altra la setmana passada. En totes dues se'ls va fer la promesa que s'intentaria aturar el judici per alguna via tècnica, han indicat des de l'assemblea, "però això òbviament no ha passat". "L'advocacia de l'Estat s'ha presentat com a acusació", ha explicat Irene Molina, portaveu de l'Assemblea Feminista de València.