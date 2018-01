Un municipi valencià retira la creu franquista tot i l'oposició d'alguns veïns i grups d'extrema dreta

La creu franquista de Callosa de Segura (Baix Segura) ha estat retirada en compliment de la llei de memòria històrica en plena matinada i amb un fort dispositiu de seguretat, que ha donat com a resultat dues detencions per resistència.

La retirada d'aquest monument erigit en la dècada de 1940 estava pendent des del 2016 i s'havia intentat en tres ocasions sense èxit a causa de l'oposició d'un sector dels habitants, la major part d'avançada edat, així com de partits d'extrema dreta com la Falange, que portaven més de 400 dies fent torns per evitar que fos traslladada.

Diverses desenes d'aquests veïns es van concentrar ahir a la nit al costat de la creu, a la cèntrica plaça d'Espanya i al costat de l'església arxiprestal de Sant Martí per expressar el seu rebuig a la imminent retirada.

Llançament de petards a les forces de seguretat

Durant la matinada, els agents de la Guàrdia Civil i la policia local han desallotjat la plaça, i en aquell moment s'han produït les detencions d'un home i una dona per resistència a abandonar el lloc, i també per llançar petards als agents.

Posteriorment, s'han tancat els accessos a la plaça i una trentena de persones ha estat tota la nit seguint l'operatiu. Sobre les quatre, han començat els treballs previs al desmuntatge per part de cinc operaris municipals i a les sis s'ha aconseguit treure la creu del pedestal i carregar-la a un camió grua. Després de la retirada de la creu han començat els treballs per desmuntar el pedestal.

En el moment en què la creu franquista s'ha separat de la base, s'han produït insults entre una desena de veïns favorables a la retirada, amb crits que incloïen lemes a favor de la República, i una altra desena de persones que reclamaven la permanència del monument. Diversos agents s'han interposat entre aquests dos grups per evitar més incidents.

Quatre intents en un any

D'aquesta manera, ha tingut èxit el quart intent en poc més d'un any per retirar la creu d'aquest ajuntament, dirigit pel PSPV-PSOE, Esquerra Unida i Som Callosa. Els veïns que s'hi han oposat havien constituït la plataforma ciutadana Defensa de la Creu i han disposat de permís per concentrar-se al costat d'aquesta polèmica figura de marbre blanc fins aquest diumenge.

La direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana ha donat suport a la decisió del govern local de retirar la creu del seu emplaçament actual i buscar-ne un altre de diferent, fet que al seu torn es basa en una decisió del ple municipal de principis del 2016.

Sota el lema de 'José Antonio Primo de Rivera, present', aquest monument va ser aixecat en la dècada de 1940, després de la Guerra Civil Espanyola, per homenatjar els callosins que van morir durant aquest conflicte i que estaven al costat del bàndol guanyador.

El setembre del 2016 va ser retirada tant la menció a Primo de Rivera com les plaques de la Falange, i a partir d'aquest moment únicament hi van romandre els noms dels veïns morts, un llistat que, per al Partit Popular i els ciutadans que s'oposaven a la retirada de la creu, "no suposa exaltació del franquisme als efectes assenyalats per la llei de memòria històrica".