L'extrema dreta esborra a València un mural que reclama la llibertat dels joves d'Altsasu i dels presos polítics

Militants de formacions d'extrema dreta com el Grup d'Acció Valencianista i Falange Española y de las JONS haurien esborrat el mural que l'artista Elías Taño ha fet a València per reclamar la llibertat dels presos polítics en general i la dels joves d'Altsasu (Navarra) en particular, condemnats a penes de presó que oscil·len entre dos i tretze anys pels delictes d'atemptat als agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces a dos guàrdies civils i les seves parelles.

L'agressió al mural es va iniciar ahir dilluns amb les pintades que un jove va fer a plena llum del dia, només tapat amb un casc de moto. Una acció que va ser difosa després mitjançant un vídeo al compte de Facebook El Palleter, un perfil anticatalanista que habitualment difon les accions de les formacions d'extrema dreta.

540x306 El president de la Federació Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València (FCECRV), Juan García Sentandreu, apartat per la policia després d'intentar pintar el mur d'Elías Taño / KAI FÖSTERLING / EFE El president de la Federació Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València (FCECRV), Juan García Sentandreu, apartat per la policia després d'intentar pintar el mur d'Elías Taño / KAI FÖSTERLING / EFE

El segon episodi es va registrat anit quan el mural va ser pintant de blanc, a més d'afegir-s'hi proclames com "Catalanisme és terrorisme", "Som valencians, mai catalans" i "Llibertat al Regne de València". Finalment, aquest matí, unes 10 persones encapçalades per Juan García Sentandreu, exlíder del GAV i president de la Federació Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València (FCECRV), i José Luis Roberto, dirigent d'España 2000, han acudit al mural per afegir-hi més pintades. Sentandreu ha intentat superar el cordó policial creat per evitar més atacs a la creació de Taño, i ha esquitxat de pintura un agent, cosa que ha provocat que hagi sigut apartat i retingut dins d'un furgó durant mitja hora.

Segona agressió al mural

Elías Taño ha recordat que el mural ja va ser esborrat per l'empresa encarregada de la neteja de València, un fet que des de l'Ajuntament van lamentar en assegurar que la concessionària té l'ordre de respectar "de manera general els murals de contingut artístic, sempre que no incloguin referències a la violència de gènere, homofòbia, al·lusions sexistes, racistes, feixistes o de delictes d'odi".

L'artista ha lamentat els fets i ha defensat que el mural no fa cap "enaltiment ni apologia", sinó que reclama "solidaritat". Taño ha assegurat que continuarà pintant al carrer "mentre segueixin produint-se injustícies en aquest món capitalista".