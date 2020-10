L'atur baixa en 3.344 persones al País Valencià al setembre

L'atur va baixar al País València en 3.344 persones al setembre, cosa que suposa un 0,76% menys de ciutadans sense feina que a l'agost, i deixa el nombre de persones desocupades en 437.364. Més dolenta és la xifra en termes interanuals, ja que va augmentar en 72.506 ciutadans, un 19,87% més que el setembre del 2019.

Per províncies, la d’Alacant és l'única que registra un augment de l'atur amb 637 persones, un 0,36% més, i deixa un total de 179.045 ciutadans sense feina. Pel que fa a la província de Castelló, l’atur ha disminuït en 435 persones, un 0,95% menys, fins a les 45.343. Finalment, a la província de València s’ha reduït en 3.564, un 1,64%, fins a les 212.976.

El País Valencià ha sigut la tercera autonomia que ha registrat una baixada més gran del nombre de persones desocupades, només per darrere de Castella-la Manxa (7.687) i la Comunitat de Madrid (5.387). Al conjunt de l'Estat, aquesta disminució va ser de 26.329 ciutadans, fet que suposa la millor xifra en un mes de setembre de tota la sèrie històrica, segons ha destacat aquest divendres el ministeri de Treball. Així doncs, a Espanya hi ha 3.776.485 persones inscrites en els serveis d'ocupació. No obstant, en comparació amb el 2019, actualment hi ha un 22,6% més ciutadans a les llistes de l'atur.