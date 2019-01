2.500 persones mostren solidaritat amb la jove valenciana que va patir una agressió sexual la nit de Cap d'Any

Uns 2.500 veïns de Borriana (Plana Baixa) s'han congregat avui a la plaça Major d'aquest municipi castellonenc en una manifestació contra la violència masclista i en solidaritat amb la menor de 17 anys agredida sexualment la nit de Cap d'Any. Els dos homes detinguts com a presumptes autors dels fets passaran demà a disposició judicial, segons han informat avui fonts de la Guàrdia Civil.

Durant la concentració, que ha començat a les dotze del migdia davant de les portes de l'Ajuntament, s'han guardat cinc minuts de silenci de manera "totalment solemne" per condemnar l'agressió i exigir que "cap dona més pateixi violència masclista".

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, que ha sigut l'encarregada de llegir un manifest "aprovat per tots els grups municipals", ha subratllat: "La violència contra les dones no ha de ser qüestió ni de partits, ni d'edats, ni de nacionalitats, ni de sexe, ni de religió, sinó una qüestió de tots i de totes, de les persones que avui estem reunides aquí i del conjunt de la societat".

"Les dones, com totes les persones, tenim el dret de poder ser veritablement lliures, per caminar sense por, per córrer sense por, per treballar sense por, en definitiva, per viure sense por", ha afegit Safont.