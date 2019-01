La policia deté a València el suposat autor d'una nova agressió sexual la nit de Cap d'Any

La policia espanyola ha detingut a València un home que suposadament va agredir sexualment una dona a la qual va conèixer el 31 de desembre i a la qual va traslladar al seu domicili, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia del País Valencià.

Tot i que els fets es van produir durant la matinada de l'1 de gener, la policia no va tenir constància de la denúncia fins aquest dilluns, data en què es va produir la detenció, segons han informat les mateixes fonts.

El detingut és d'origen libanès i va conèixer la suposada víctima en una discoteca durant la celebració de la nit de Cap d'Any. Pel que sembla, la dona ha denunciat que no recorda com va arribar al domicili de l'arrestat on suposadament va ser víctima d'una agressió sexual.

Quatre agressions sexuals en dos dies

Aquest nou cas se suma al seguit d'agressions patides per dones durant l'última setmana amb motiu de la celebració del canvi d'any. La primera va tenir lloc a Borriana, on dos homes haurien agredit una menor de 17 anys quan tornava a casa seva. La segona agressió que es va fer pública va ser la presumpta violació en grup d'una jove de 19 anys per part de quatres homes a Callosa d'en Sarrià. Arran de les investigacions judicial, un dels arrestats ha sigut acusat per tres dones més, una xifra que la policia creu que podria augmentar. El tercer cas s'hauria produït a l'hospital de la Vila Joiosa (Marina Baixa), on dos homes haurien agredit una treballadora en un dels camins que porten a l'aparcament del centre.