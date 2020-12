Els valencians Ciudad Jara s'emporten el guardó a millor disc dels Premis Carles Santos

L’Institut Valencià de Cultura, en la tercera edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana, ha reconegut amb el guardó a millor disc el grup Ciudad Jara pel treball Donde nace el infarto i amb el de millor cançó la formació Badlands per Tornado. El premi al grup revelació l’ha rebut el duet format per Laura Esparza i Carlos Esteban pel seu disc Mare natura.

La cerimònia, celebrada aquest dimecres al Teatre Principal d'Alacant, va estar conduïda pels músics i presentadors Vicent Colonques i Mireia Pérez i va comptar amb les actuacions de Gener, Samantha Gilabert, Julio Bustamante, Ricardo Belda & Arantxa Domínguez i Sedajazz.

El guardó al millor treball de pop ha anat a parar a les mans dels pegolins Smoking Souls pel seu disc Translúcid, i el millor disc de rock a Johnny B. Zero per Metonymy of sound. Per la seva banda, Andreu Valor ha guanyat dos guardons, el de millor disc de cançó d’autor i el de millor gira pel seu treball Insurrecte.

El millor disc de música urbana ha sigut per al grup Cactus pel treball Roma, mentre que el guardó al millor disc de fusió i mestissatge l’ha guanyat Jonatan Penalba per Reversions. Manolo Valls Quintet s’ha endut el premi al millor disc de jazz per El ball de les muses i en la categoria de millor disc de música tradicional les guanyadores han sigut Marala per A trenc d’alba.

Pel que fa al millor disc de recuperació de patrimoni musical, els guanyadors han sigut l’Ensemble Alfonsí per Instrumentos para loar a Santa María, mentre que en la categoria de millor disc de clàssica contemporània s’han endut el guardó Spanish Brass i Albert Guinovart per Les aventures de Monsieur Jules.

Dani Miquel ha obtingut el premi al millor disc de música familiar per Desfem. El guardó al millor disseny ha sigut per a la dissenyadora Virginia Lorente pel disc Los años líquidos, de Llum. El millor vídeo ha sigut City walls del grup We Used To Pray, fet per Build From The Roof i dirigit per Joecar Hanna.

El premi del públic, que aquest any ha aconseguit una xifra rècord de votacions, amb més de 25.000 participants, ha sigut per al Cor de Cambra Ad Libitum. Finalment, el músic valencià Julio Bustamante ha rebut el Premi d’Honor per la seva llarga trajectòria musical.