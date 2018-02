El president de les Corts Valencianes assegura que va pagar personalment el viatge per declarar a Nóos

El president de les Corts Valencianes Enric Morera ha manifestat aquest dimarts que és falsa l'acusació efectuada per la portaveu adjunta del grup popular Eva Ortíz d'haver carregat al parlament el viatge a Palma per declarar com a testimoni al cas Nóos l'any 2016.

A través d'un comunicat, Enric Morera ha assegurat que va ser ell mateix qui va abonar les despeses i ha adjuntat còpia de les factures i del justificant del pagament mitjançant targeta de crèdit. Així mateix, ha dit que es troba pendent del seu reintegrament per part dels jutjats de Palma.

Al comunicat, Morera afirma que el PP li la atribuït de manera errònia despeses que corresponen al desplaçament i allotjament dels funcionaris que l'acompanyen seguint el protocol d'autoritat pública. Així mateix, remarca que aquests pagaments han estat fiscalitzats i donats per vàlids per la intervenció de la cambra. El president de les Corts Valencianes ha afegit que amb data 6 d’abril del 2016, va sol·licitar a l'Audiència de Palma la declaració per videoconferència en haver-se convocat el ple del parlament per al dia 13 d’abril, que coincidia amb la citació judicial i que finalment va ser convocat al jutjat el 12 d’abril.

Segons Enric Morera, l'Audiència de Palma va posar en marxa un protocol com autoritat pública en comunicar-se Morera com a president de les Corts Valencianes i per aquest motiu va ser acompanyat al viatge per una persona del seu gabinet i un funcionari de la policia autonòmica valenciana, acreditats oficialment pel tribunal.

El president de les Corts Valencianes ha defensat que existeix un protocol de seguretat respecte a la seva persona, que fa que comuniqui formalment a la policia encarregada de la seguretat del parlament dels seus desplaçament públics i privats. Així mateix, afegeix que en alguns casos, va acompanyat d’escorta i en uns altres no i que les persones que l’acompanyen en els desplaçaments que fa en exercici de les funcions del seu càrrec, tenen justificada la seva presència, ja que en cas contrari, la intervenció denegaria el pagament de les despeses que ocasionen.