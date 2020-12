Ciutadans s'abstindrà en la votació dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2021

Finalment, i després de setmanes de negociacions amb el PSPV, Ciutadans no donarà suport als pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2021, que s'aprovaran aquest dimecres amb els vots dels socialistes, Compromís i Unides Podem. Així ho ha anunciat la formació que lidera al País Valencià Toni Cantó, que ha informat que s'abstindran en la votació dels comptes que tindrà lloc aquesta tarda.

En el cas de la llei d'acompanyament, la norma que inclou, entre d'altres, els tributs que s'aplicaran a partir del gener, el seu vot serà negatiu. Aquesta llei inclou per al 2021 augmentar la càrrega tributària en el tram autonòmic de l'IRPF als ciutadans que ingressen més de 140.000 euros, que es gravin els grans tenidors d'habitatges buits i que s'elevi l'impost de patrimoni per a les fortunes de més 10 milions d'euros, a més de reduir el mínim exempt fins als 500.000.

Acord per incrementar els impostos a les rendes més altes al País Valencià

Cantó ha justificat el posicionament de la seva formació després que els tres grups parlamentaris que donen suport al govern valencià hagin votat en contra de l'esmena de la formació taronja, que volia abaixar els impostos als ciutadans amb ingressos anuals inferiors als 50.000 euros i incrementar-los als que guanyen més. En concret, per reduir e ntre un 0,15% i un 0,5% la quota aplicable a tres dels quatre tipus més baixos del tribut en el seu tram autonòmic i per augmentar-la entre un 0,25% i un 0,5% als tres primers tipus superiors a 50.000 euros.

Si s'hagués aprovat l'esmena, les quotes resultants haurien estat de l'11% per a les rendes de fins a 12.450 euros, del 13,75% per a les de fins a 17.000, del 17,75% per a les de fins a 30.000, del 23,75% per a les de fins a 50.000, del 24,75% per a les de fins a 65.000 i del 25,15% per a les de fins a 80.000. Segons Ciutadans, la mesura hauria permès estalviar als ciutadans amb menys ingressos " entre 100 i 200 euros".

Per al líder de Cs, el posicionament de les tres formacions progressistes que sustenten l'executiu valencià suposa una "traïció" a l'acord de la reconstrucció pel covid-19. Amb tot, Cantó ha agraït al cap del Consell, Ximo Puig, i al conseller d'Hisenda, Vicent Soler, tots dos del PSPV, "la voluntat d'arribar a acords". Més crític ha estat amb Compromís i Unides Podem, als quals, sense citar-los directament, ha retret que "mentre hi ha grups que volen construir, n'hi ha d'altres que hi són per destruir". "Continuarem treballant i estenent la mà per centrar el Consell i continuar sent útils", ha conclòs Cantó.