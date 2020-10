El govern valencià aprova un pressupost rècord per "combatre la pandèmia i reactivar l'economia"

El Consell ha aprovat aquest divendres l’avantprojecte de llei dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’any 2021, que eleva la despesa fins als 25.627 milions d'euros, un 11,3% més que l'any passat. Segons la portaveu de l’executiu, Mónica Oltra, es tracta d’uns comptes "expansius i ambiciosos, dissenyats per combatre la pandèmia i impulsar la reactivació econòmica i social".

Oltra ha destacat que el 84% de les despeses no financeres, 15.930 milions, es destinaran a l'àmbit social, amb departaments com Sanitat, Educació o Dependència. De fet, el capítol de personal s'emporta el 28% del pressupost, amb 7.191 milions (+10,9%).

El 52% de les despeses de personal es destinaran a Sanitat, departament que s'emporta en total 7.530 milions (+10,4%), el 30% dels quals per lluitar contra el coronavirus. Es crearan 400 noves places de professionals sanitaris i es destinaran 310 milions a construir 20 nous centres de salut, ampliar-ne 12 i reformar-ne cinc més. A més, també es continuaran les obres de l'Hospital d'Ontinyent i s’ampliarà l'Hospital de la Marina Baixa, el Clínic de València i el General de Castelló.

Educació, que aglutina el 40% de la despesa de personal, rep 4.797 milions (+6,9%). Aquest departament destinarà 26 milions a la compra de 32.000 portàtils per als estudiants de secundària, 10.000 tauletes per a alumnes de primària i 25.000 ordinadors per als centres educatius. Per la seva banda, la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives rebrà 1.921 milions (+19,1%). Aquest increment permetrà destinar 28 milions més a la renda d'inclusió i 82 més a l'atenció a la dependència.

El pressupost de la conselleria que més creix és el de la d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que s'eleva fins als 562 milions (+26%). Ho fa per donar suport financer a l'Institut Valencià de Finances (IVF), que comptarà amb 420 milions d'euros “per fer costat a les pimes, intentar mantenir l'ocupació i que no es destrueixin llocs de treball”.

Després del vistiplau del Consell, els pressupostos afronten a partir de la setmana que ve la tramitació parlamentària, amb la presentació d'esmenes a les Corts Valencianes per afegir o modificar partides.