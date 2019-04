El preu del lloguer puja un 9,6% al País Valencià

El preu del lloguer al País Valencià ha crescut un 9,62% durant el primer trimestre del 2019 respecte al mateix període del 2018. Un augment que també ha experimentat el preu de compra d'habitatge, que s'ha incrementat un 6,26%. Ho diu un informe de l'Associació d'Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (ASICVAL) que s'ha presentat avui a València.

En aquests moments, llogar un habitatge al País Valencià costa de mitjana 5,7 euros per metre quadrat, mentre que comprar-lo en val 1.068. Les comarques més cares són les alacantines, on, a conseqüència del turisme, per adquirir un habitatge cal pagar 1.202 euros per metre quadrat. Per darrere hi ha les comarques de la província de València, amb 943 euros, i les castellonenques, amb 832 euros.

Pel que fa a les grans ciutats, a València per comprar una casa cal pagar 1.391 euros per metre quadrat, un 3,19% més que el 2018; 1.254 a Alacant, un 17,02% més, i 844 a Castelló, un 10,89% més que ara fa un any. En el cas dels lloguers, a València el metre quadrat costa 7,5 euros, a Alacant 6,5 euros i a Castelló 5,2 euros.

La presidenta d'ASICVAL, Nora García, ha atribuït el augments dels preus a l'escassa oferta davant d'una demanda cada cop més creixent.