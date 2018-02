La política catalana protagonitza l'Exposició del Ninot de les Falles de València

El procés sobiranista, el referèndum de l'1 d'octubre, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, les eleccions al Parlament i la situació de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras són alguns dels principals protagonistes de l'Exposició del Ninot de les Falles de València del 2018. La mostra, en la què cada comissió aporta una figura perquè la votació popular l'indulti de les flames, concentra moltes referències a l'actual situació política catalana, davant la qual els artistes han mostrat la seva càrrega satírica. Un cop finalitzin les votacions, el 14 i 15 de març es coneixeran quines obres han estat escollides com el ninot indultat infantil i el ninot indultat.

540x306 Carles Puigdemont representat com William Wallace en una escena de l'Exposició del Ninot de les Falles sobre el procés sobiranista. / JOSÉ SOLER / ACN Carles Puigdemont representat com William Wallace en una escena de l'Exposició del Ninot de les Falles sobre el procés sobiranista. / JOSÉ SOLER / ACN

Assegut al tron de ferro de la popular sèrie 'Joc de Trons', Carles Puigdemont és representat amb una estelada a una mà i en l'altra la bandera de Bèlgica, en referència a la situació del candidat de Junts per Catalunya. Un altre artista faller representa Puigdemont com el 'William Wallace' català, amb falda escocesa i una banda amb la senyera amb un peu aixafant la Constitució espanyola i l'Estatut.

540x306 Carles Puigdemont i Oriol Junqueras en una escena de l'Exposició del Ninot de les Falles anomenada 'Sant Jordi, la rosa, la princesa i el drac'. / JOSÉ SOLER / ACN Carles Puigdemont i Oriol Junqueras en una escena de l'Exposició del Ninot de les Falles anomenada 'Sant Jordi, la rosa, la princesa i el drac'. / JOSÉ SOLER / ACN

En una altra figura, titulada 'Sant Jordi, la rosa, la princesa i el drac', Carles Puigdemont apareix caracteritzat com Sant Jordi, a sobre d'un drac amb la cara de Mariano Rajoy. En aquesta composició, el drac Rajoy porta la Constitució espanyola i amb la cua agafa pel coll Oriol Junqueras, mentre en una de les urpes de l'animal apareix el número 155, en al·lusió a l'aplicació de l'article de la Constitució.

540x306 Carles Puigdemont en una escena de l'Exposició del Ninot de les Falles del 2018. / JOSÉ SOLER / ACN Carles Puigdemont en una escena de l'Exposició del Ninot de les Falles del 2018. / JOSÉ SOLER / ACN

Una altra comissió fallera bateja Carles Puigdemont com Carles 'Fuigdelmón' i el representa en posició de meditació assegut sobre una de les urnes del referèndum de l'1 d'octubre i amb un exemplar de la Constitució espanyola a la mà.

540x306 Inés Arrimadas en una escena de l'Exposició del Ninot de les Falles caracteritzada com 'la Mata-Hari del procés'. / JOSÉ SOLER / ACN Inés Arrimadas en una escena de l'Exposició del Ninot de les Falles caracteritzada com 'la Mata-Hari del procés'. / JOSÉ SOLER / ACN

L'exposició del Ninot també té un lloc per a la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, que apareix representada com 'Ciutadana Inés, la Mata-Hari del procés'. Arrimadas està caracteritzada com una ballarina de dansa del ventre amb Junqueras i Puigdemont al seu costat.