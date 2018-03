La ràdio pública valenciana inicia avui l’emissió de butlletins informatius

Gairebé tres mesos després de la posada en marxa de la nova ràdio pública valenciana el passat 11 de desembre, À Punt sumarà avui l’emissió de butlletins informatius cada hora en punt, des de les set matí, les vuit durant el cap de setmana, i fins les onze de la nit. Els nous continguts també podran seguir-se a través del web apuntmedia.es i del compte de Twitter @apuntnoticies.

Tot i que els informatius se centraran en analitzar la realitat valenciana, també inclouran l’actualitat de la resta de l'estat i del món i, com és habitual, oferiran informació del dia a dia polític, econòmic, cultural i esportiu, així com continguts de servei com l’oratge i el trànsit. Des de la direcció de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació han destacat que els serveis informatius d’À Punt pretenen ser “un referent per a la societat valenciana, recollir la seva diversitat i pluralitat i vertebrar el territori”.

Els nous butlletins informatius se sumaran a una graella radiofònica encara provisional de 28 hores setmanals i 10 programes, mentre es treballa per a la recuperació de les emissions de la televisió, que s’espera per a aquesta primavera.