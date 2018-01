El govern valencià qualifica "d'espectacle lamentable" els incidents durant la retirada d'una creu franquista

La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha qualificat "d'espectacle lamentable" els incidents d'ahir durant la retirada de la creu franquista a la localitat de Callosa de Segura (Baix Segura), i ha assegurat que no comparteix la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV) de suspendre l'actuació.

Bravo ha defensat que l'ajuntament va actuar "correctament", ha reiterat que no comparteix la mesura judicial i ha destacat que la resolució va arribar quan la creu franquista ja havia estat retirada.

El TSJPV va ordenar ahir a l'Ajuntament de Callosa de Segura que paralitzés la retirada de la creu quan els operaris ja treballaven per desmuntar la base de marbre del monument on estan inscrits els noms dels veïns de la localitat que van participar en la Guerra Civil en el bàndol franquista.

Amb la seva decisió, la secció primera de la sala del contenciós-administratiu del TSJPV va accedir a la petició formulada per la Plataforma Ciutadana en Defensa de la Creu, representada als tribunals per l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians. "Atès a l'al·legat per la part apel·lant i l'actuació de l'ajuntament, es procedeix adoptar la mesura cautelaríssima" sol·licitada, recull la interlocutòria.

El lletrat d'Advocats Cristians, Juan José Liarte, va afirmar en un comunicat que la creu franquista de Callosa de Segura és "un Bé Patrimonial Protegit [en referència al conjunt format per l'església i el seu entorn] sobre el qual hi ha diversos processos oberts, entre ells, un relatiu a la protecció de drets fonamentals".

Liarte va anunciar que "demanarà la restitució del monument a la seva localització habitual" i va defendar que a la creu "no hi ha símbols d'exaltació al franquisme" i que, "per tant, no incompleix la llei de memòria històrica".