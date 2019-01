La rebaixa de la barrera electoral al 3% mor a les Corts Valencianes

Era una mort anunciada. La reforma de la llei electoral iniciada el març de l'any passat ha acabat el seu camí aquest matí a les Corts Valencianes quan que el Partit Popular i Ciutadans hi han votat en contra i no s'han assolit els 66 diputats necessaris (dos terços de la cambra) per aprovar-la.

El 'no' clau ha sigut el de la formació taronja, perquè Cs va negociar durant mesos la reforma amb el PSPV, Compromís i Podem. Finalment, el partit que encapçala al País Valencià Mari Carmen Sánchez va confirmar al setembre l'oposició a la norma, en una negativa que avui s'ha certificat.

Els suports insuficients obtinguts per la nova llei electoral frustren l'anhel històric de rebaixar del 5% al 3% el percentatge de vots necessaris per tenir representació a les Corts Valencianes, un llistó que durant força legislatures va evitar l'obtenció de diputats de partits com el Bloc Nacionalista Valencià, i que ara fa del tot impossible que forces com Demòcrates Valencians i Esquerra Republicana del País Valencià tinguin aspiracions reals d'aconseguir parlamentaris.

Un dels primers en valorar el resultat de la votació ha sigut el portaveu de Compromís, Fran Ferri, que no ha volgut perdre l'esperança i ha assegurat que "més prompte que tard els valencians tindran la llei que es mereixen".