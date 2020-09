Important reducció de contagis al País Valencià amb 301 nous positius i sis morts

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat 301 nous contagis de coronavirus durant el cap de setmana. Es tracta d'una important reducció dels contagis respecte al divendres passat, quan es van notificar 540 positius, 239 més que avui. Amb aquesta nova dada, la xifra total de positius d'ençà que va començar la pandèmia és de 35.296 persones.

La dada més negativa de la jornada són les víctimes mortals. Durant el cap de setmana s'han registrat sis defuncions, tres de les quals corresponents a usuaris de residències. Actualment, la xifra de morts al País Valencià durant la crisi sanitària és de 1.590 persones.

Per contra, s'han donat 914 altes i el nombre total de persones guarides se situa en 36.819. D'aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 6.005 casos, és a dir, un 13,52% del total de positius. Segons Sanitat, el País Valencià té la incidència acumulada de coronavirus en els últims set dies més baixa de l'estat espanyol, en concret 32,88 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants. En el cas de la incidència acumulada dels últims 14 dies, se situa en 105,12 casos, només superada per Astúries i molt per sota de la mitjana estatal.

Als hospitals valencians hi ha 498 persones ingressades (+14), 79 de les quals a l'UCI (+11). I el nombre de brots en aquesta nova actualització de la conselleria de Sanitat és notablement menor que la tendència de dies enrere: 13 brots enfront dels 30 de divendres passat. En aquesta ocasió, en destaquen dos d'origen educatiu, un a la ciutat de València amb quatre contagis i altre a Navarrés amb set.

Segons ha informat el departament que dirigeix Ana Barceló, hi ha algun cas positiu en 46 residències de persones grans, en 12 centres de persones amb diversitat funcional i en tres centres de menors. Tot i que la conselleria no ofereix dades concretes de cada centre, ha notificat sis nous positius entre els residents i tres morts, mentre que entre els treballadors s'han registrat quatre nous contagiats.