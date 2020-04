Un regidor del PP valencià desitja per als militants d'Arran "el mateix" assassinat que va patir Guillem Agulló

"Amb una miqueta de sort seguireu el camí de Guillem Agulló". És el comentari que Óscar Robles, regidor i portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Càlig (Baix Maestrat), va fer en una resposta a les crítiques de l'entitat independentista al desplegament de l'exèrcit com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma. La denúncia es produïa l'endemà del 27è aniversari de l'assassinat del jove antifeixista de Burjassot, que l'associació també va recordar.

Robles afirma que se l'ha "malinterpretat"

Després de les crítiques rebudes pel seu comentari, Robles, cap de llista del PP en les últimes eleccions (tot i que no és afiliat de la formació conservadora), ha explicat en el seu compte de Facebook que, sense pretendre excusar-se "covardament" en un " calentón", lamenta que se l'hagi pogut "malinterpretar", perquè no desitja la mort de cap persona. El polític popular ha afirmat: "Quan et trobes amb organitzacions com Arran, que denigra el treball de milers de companys militars que porten setmanes sense veure a les seues famílies per protegir-nos a tots, resulta complicat mossegar-se la llengua". Finalment, ha afegit: "Gent que riu de víctimes del terrorisme, gent que s'alegra de la mort de companys en acte de servei, gent que deshonra les forces armades dia sí i dia també... Aqueixa gent, lliçons de moral, cap". Per la seva banda, i a preguntes de l'ARA, des del Partit Popular han afirmat que no comparteixen les paraules de Robles i han destacat la rectificació del regidor.

Compromís demana l'expulsió del regidor i Esquerra la intervenció de la Fiscalia

El comentari de Robles ha estat denunciat per Compromís i Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV). En el cas de Compromís, el seu senador, Carles Mulet, ha reclamat al Partit Popular que l'expulsi del grup municipal. "En el debat polític tot és acceptable, però desitjar la mort i l'assassinat a algú és directament delictiu. Si el PP no l'expulsa immediatament demostrarà que comparteix aquest tipus de comportaments i que els empara, i en serà còmplice", ha afirmat Mulet.

Per la seva banda, ERPV ha instat el govern espanyol perquè la Fiscalia investigui d'ofici el cas per esclarir les possibles responsabilitats penals d'Óscar Robles. Ho ha fet mitjançant una pregunta del grup republicà al Congrés de Diputats. Segons el president d'Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà, "aquest no és un comentari sense importància". "És un incident que demostra que encara avui hi ha representants polítics de la dreta que no condemnen el feixisme", ha dit.

"No pot ser que hi haja cantants a l'exili o condemnats, com Valtonyc o Pablo Hasél, per fer comentaris sobre la corona mentre es consenteix la impunitat d'aquells que insulten la figura de Guillem Agulló i altres víctimes del feixisme", ha emfatitzat Barberà.