El Bloc acusa el PP i Cs "d'assenyalar les Corts perquè després l'extrema dreta ataqui al carrer"

El record de l'Aplec del Puig del 2017 -quan l'extrema dreta va intentar boicotejar la celebració de la tradicional diada del nacionalisme valencià- i de les agressions a la manifestació del Nou d'Octubre, ha planejat sobre la celebració de la trobada del valencianisme polític a localitat del Puig (Horta). Així ho ha demostrat la líder del Bloc Nacionalista Valencià i coportaveu de Compromís, Àgueda Micó, que ha acusat "la dreta política d'assenyalar el faristol de les Corts perquè després l'extrema dreta ataqui al carrer". En la mateix línia, Micó també ha criticat la retirada del PSPV i UGT de l'acord de la Comissió Nou d'Octubre, que convoca la tradicional manifestació progressita, en una decisió que ha qualificat de poruga i poc solidària amb les entitats que són víctimes dels atacs de les formacions ultres.

També han estat contundents les crítiques de la coordinadora nacional del Bloc a la magistratura, que ha qualificat de "primo de Zumosol" al qual recorren els partits conservadors perquè el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià anul·li lleis com les del pluringüisme i per a l'ús preferent del valencià a l'administració.

Compromís vol el suport dels votants de Podem

Un altre fil conductor dels parlaments dels polítics del Bloc ha estat la celebració de les eleccions autonòmiques el 2019 i la possibilitat que el PSPV contempli un pacte amb Ciutadans si Compromís i Podem reclamen la presidència de la Generalitat en unes futures negociacions postelectorals i no permeten la repetició de Ximo Puig.

"Nosaltres no tenim un pla b", ha assegurat Micó, que també ha reclamat als votants de Podem que donin suport a la formació valencianista per "garantir la pervivència del govern del Botànic", atesa la decisió del partit lila de no formar part del consell en aquesta legislatura i mantenir-se com un soci parlamentari. Un plantejament que la coordinadora nacional ha afirmat que espera que no es repeteixi i que Podem "s'arremangui i es posi a governar".

Esquerra Republicana retreu "la tebiesa" del govern del PSPV i Compromís

En el cas de l'acte convocat per Esquerra Republicana del País Valencià, el centre de les crítiques ha estat l'actual govern del PSPV i Compromís, al qual la formació independentista li retreu la tebiesa. Així ho ha dit el seu president, Josep Barberà, que ha lamentat que el consell "hagi perdut quatre anys" en els quals "no ha canviat la llei electoral, no ha retornat el senyal de TV3 i no ha aprovat el requisit lingüístic per a l'accés a l'administració".

"No parlen de País Valencià perquè diuen que la ciutadania no hi està preparada i, a més, volen demanar un nou sistema de finançament quan allò que cal és acabar amb l'espoli fiscal", ha defensat Barberà, que ha reclamat més suport del govern valencià al seu homòleg català. "O s'està amb Catalunya o contra Catalunya", ha defensat el líder d'ERPV, que ha assegurat sentir-se decebut pel govern del PSPV i Compromís.