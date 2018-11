Una exposició mostra a València els vasos comunicats de l'art modern i el clàssic

Mostrar els vasos comunicants que uneixen l'art modern i el clàssic, alhora que es difonen els tresors que acullen les dos principals pinacoteques del País Valencià. Aquest és l'objectiu de la línia de col·laboració posada en marxa pel Museu de Belles Arts de València i l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) que s'ha iniciat amb l'exposició 'Teníem tot al nostre favor'. La mostra, ubicada al Museu de Belles Arts, pretén ensenyar com les obres del segle XX i XXI recuperen "una vegada i una altra" els gèneres clàssics de l'art a través de la natura morta, el retrat i el paisatge.

L'exposició la formen 66 peces de 24 artistes d'art modern i contemporani de la col·lecció de l'IVAM que comparteixen espai amb obres de 36 creadors de la col·lecció permanent del Museu de Belles Arts dels segles XIV i XX. La mostra pren el seu nom del lema escollit pel suec Claes Oldenburg i l'holandès Coosje van Bruggen per a l'escultura 'Bottle of notes'. Es tracta d'una cita del diari del primer viatge del capità Cook el 1769 a l'oceà Pacífic que deia: "Teníem al nostre favor tot el que poguérem desitjar per observar el paisatge complet del planeta Venus des de l'òrbita del Sol". La peça d'Oldenburg i Van Bruggen, amb la qual s'inicia l'exposició, és una metàfora del viatge que la col·lecció de l'IVAM pretén fer des del carrer Guillem de Castro on hi ha les seves instal·lacions fins al Museu de Belles Arts, situat als marges de l'antic llit del riu Túria.

En 'Teníem tot al nostre favor' hi ha peces d'artistes destacats de l'IVAM com Pablo Picasso, André Dérain, Markus Lüpertz o James Rosenquist, a més d'obres d'altres de la col·lecció del Museu de Belles Arts de creadors com Antonio Muñoz Degraín, Salvador Abril, Joan de Joanes, El Bosch o Francesc Ribalta.

La mostra estarà oberta al públic fins al 20 de gener i està creada pels comissaris dels dos museus, Teresa Millet i David Gimilio.