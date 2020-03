Una residència d'avis, el principal focus de coronavirus al País Valencià

Amb 46 persones contagiades i tres morts, la situació de la residència d'avis Santa Elena de Torrent (l'Horta) és, ara mateix, de "total desbordament". Ho ha reconegut Mar Soriano, gerent de Lares, l'associació propietària del centre, que ha explicat a l'ARA que l'entitat ha demanat al govern valencià que assumeixi la gestió d'un geriàtric completament "col·lapsat".

Mitjançant una carta a les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i d'Igualtat i Polítiques Inclusives del govern valencià, l'entitat d'origen religiós ha ofert a la Generalitat tres opcions: traslladar la majoria de contagiats a un hospital públic, que l'administració assumeixi la gestió de la residència amb els seus mitjans i professionals o l'auxili de la Unitat Militar d'Emergències.

"El centre no pot continuar com ara perquè no disposa de material ni de mitjans humans suficients", ha dit Soriano, que ha posat com a exemple que dels 60 treballadors, "20 ja s'han contagiat". "Tot i que hem fet sis contractacions extraordinàries, estem desbordats", ha emfasitzat la gerent, que ha reconegut que han comptat amb el suport de la conselleria, que els "ha facilitat material constantment". "El que passa és que no podem estar sempre enganxats al telèfon demanant material una vegada i una altra", ha afegit.

Per lluitar contra la falta de material que pateix la residència, de 76 places, 70 de les quals subvencionades per la Generalitat Valenciana, aquest dilluns al migdia, i després d'una crida realitzada per alguns treballadors mitjançant les xarxes socials, el geriàtric ha rebut la donació de guants d'una guarderia que està tancada arran de les normes dictades pels governs valencià i espanyol.

Gairebé el 25% de totes les morts del País Valencià

La situació a la residència de Torrent és tan delicada que, amb tres morts, acumula gairebé el 25% de les tretxe que s'han registrat per coronavirus al País Valencià. També és molt elevada la taxa de contagi, perquè als 46 positius registrats podrien sumar-s'hi vuit casos més pendents de confirmació. Un nombre molt significatiu si tenim en compte que a tot el País Valencià hi ha ara mateix 490 positius actius.

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no ha volgut aclarir quin era el seu posicionament sobre la situació de la residència ni quina serà la seva resposta a la petició de l'associació que la gestiona. Ho ha fet d'acord amb la política adoptada ara fa uns dies de no donar dades sobre la localització concreta dels ciutadans que tenen la malaltia.