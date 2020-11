Més de 700 treballadors ja han donat suport a l'exigència d'un requisit lingüístic en la sanitat valenciana

Més de 700 professionals sanitaris ja han donat suport a la campanya Sanitat en valencià, que reclama garantir l’atenció mèdica en valencià al sistema de salut. La iniciativa, impulsada per la Plataforma per la Llengua, es va posar en marxa el passat el 31 d'octubre en la pàgina web Sanitatenvalencia.org i pretén contrarestar l’oposició de les juntes directives dels col·legis de metges de València i Castelló a la inclusió en la nova llei de la funció pública, que a l’octubre va iniciar el seu tràmit parlamentari, de l'exigència del requisit lingüístic.

En la seva actual redacció, que es podria alterar durant el debat a les Corts Valencianes, la norma no preveu fixar un requisit lingüístic per a cada categoria laboral, sinó adaptar-lo al càrrec i la funció que desenvolupi cada empleat. Per concretar els requisits diferenciadors, l'executiu tindrà el termini d'un any a partir de l'aprovació de la llei al Parlament.

El manifest, signat per professionals sanitaris de l’administració valenciana, i per tant pels afectats per aquesta exigència, defensa que l’aprovació d’un requisit lingüístic és l’única manera de garantir que la ciutadania valenciana no pateixi "cap discriminació" independentment de la llengua que utilitzi. L’escrit també afirma que el coneixement del valencià és "garantia de qualitat assistencial, ajuda a fer un diagnòstic i a decidir una cura adequada".

Finalment, el manifest rebutja l’existència de cap perill que alguns professionals sanitaris abandonin el País Valencià si se'ls demana disposar de la capacitació en valencià. En aquest sentit, l'escrit urgeix l’administració a "evitar, amb mitjans i recursos, l’emigració a altres països de joves professionals amb capacitat en valencià i castellà, per garantir l’atenció sanitària en llengua pròpia".