Un senador de Compromís es passa un minut repetint la paraula "Catalunya": "A que farta?"

El senador de Compromís, Carles Mulet, considera que formacions com el Partit Popular i Ciutadans utilitzen el conflicte català "com a cortina de fum per tapar-ho tot". Una situació que dimarts va denunciar al Senat amb una curiosa intervenció. Va estar durant un minut repetint sense parar la paraula "Catalunya" per, finalment, etzibar a la resta de senadors: "A que farta? Doncs he estat sol un minut, imagineu-vos quatre anys; estem molt farts de vostès".

La intervenció de Mulet es va produir durant el debat d'una moció de Ciutadans que incorporava una esmena del Partit Popular per demanar al govern espanyol que no es concedeixin indults "ni cap altre privilegi" als polítics independentistes.

Davant la reiteració de les propostes de les dues formacions conservadores, el senador valencià es va queixar que de "les 17 comunitats autònomes, només se'n parla d'una". "Mai no es parla dels nostres problemes malgrat que els valencians representem l'11% de la població" i els ciutadans de Catalunya en són el 17%", es va lamentar.

En línia amb Mónica Oltra

La intervenció de Carles Mulet es produeix una setmana després de la picabaralla entre la vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, i l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, a qui la dirigent de Compromís va acusar de dedicar-se a anar pel món "fotent-se bons menjarots i penjant-ho a Twitter", mentre Oriol Junqueras "és a la presó".

Amb la seva intervenció, Oltra, pretenia marcar distàncies amb l'independentisme de cara a les pròximes eleccions autonòmiques. El seu objectiu és que les continues acusacions de "catalanistes" del Partit Popular i Ciutadans no erosionen les expectatives electoral dels valencianistes i en conjunt de les formacions progressistes del País Valencià, posant en perill l'actual majoria parlamentària.

L'intervenció de Mulet, que comparteix militància a Iniciativa del Poble Valencià, un dels tres partits que conformen la coalició Compromís, amb Oltra, sembla, per tant, dirigida a reforçar l'estratègia marcada per la vicepresidenta del Consell.