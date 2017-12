Els mitjans aeris s'incorporen a la feina d'extinció de l'incendi al País Valencià

Un total de vuit mitjans aeris s'han sumat aquest matí a les tasques d'extinció de l'incendi declarat ahir en una zona forestal del terme municipal de Culla (Alt Maestrat), on un bomber va resultar ferit per cremades i on, a última hora de la tarda, ja s'havien calcinat més de 50 hectàrees.

Segons han informat fonts del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana, tres avions Air Tractor i quatre helicòpters s'han unit aquest matí als 10 mitjans terrestres del Consorci i a les 12 unitats de Bombers de la Generalitat que treballen a la zona.

A més, cap a les 10.00 h s'hi ha afegit l'avió amfibi del ministeri d'Agricultura, que ahir es va retirar després de comprovar que les condicions meteorològiques impedien que hi intervingués.

El foc es va declarar a les 13.55 h, però les fortes ràfegues de vent van dificultar les tasques d'extinció i van impedir la participació de mitjans aeris. Almenys 20 masies i un hotel rural van haver de ser desallotjats a causa d'aquest foc que es va declarar en una vall dominada per pins, matolls i cultius.

Vídeo de l'evolució de l'incendi ahir a la tarda

Millora de les condicions metereològiques

L'Agència Estatal de Meteorologia ha destacat que avui en aquesta zona el vent hi bufa fluix, cosa que ha afavorit que la temperatura d'aquesta nit hagi estat fresca, amb valors inferiors a 5 ºC des de les 04.00 h i una humitat relativa superior al 80%.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, visitarà a les 12.30 h el lloc de comandament avançat de l'incendi de Culla per saber com evoluciona la feina d'extinció.