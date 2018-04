La nova televisió valenciana iniciarà l'emissió en proves el 25 d'abril

La televisió d'À Punt iniciarà les seves emissions en proves tècniques el proper dimecres 25 d'abril amb la programació de continguts infantils, documentals, partides de pilota i concerts, entre d'altres espais. L'objectiu d'aquest període de proves és la posada en marxa de les emissions definitives abans de l'estiu.

Amb aquesta programació, i tal i com ha explicat la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, avui en una compareixença a les Corts és doble. Per una banda és pretén que els ciutadans resintonitzin la televisió, i per l'altra, que la cadena pugui provar l'estabilitat del senyal. Marco ha alertat que durant el període de proves "pot fallar el senyal" i ha explicat que per advertir d'aquesta situació, a la pantalla hi apareixerà un rètol que destacarà que l'emissió és en règim de proves.

Data simbòlica

La tria del 25 d'abril pretén aportar una càrrega simbòlica a la represa de les emissions donat que va ser en aquesta data quan l'any 1707 es va produir la coneguda com Batalla d'Almansa, un moment decisiu per al desenllaç de la Guerra de Successió a terres valencianes. Una efemèride que el valencianisme polític recorda cada any amb diversos actes, entre ells, una manifestació. A més, i pel mateix motiu, el 25 d'abril va ser declarat Dia de les Corts Valencianes.

Les futures emissions de la televisió completaran les ja en marxa de la ràdio, que es van iniciara el passat 11 de desembre, tot i que amb una graella provisional a la qual el passat 5 de març se van sumar uns butlletins informatius.