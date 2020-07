Les fortes tempestes al País Valencià causen pèrdues en l'agricultura de fins a 30 milions d'euros

L'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA) ha afirmat que la tempesta de pluja, vent i pedra que va descarregar dimarts a la tarda al centre del País Valencià va ser, en termes de superfície agrícola, la més devastadora dels últims trenta anys a la comarca de la Plana d’Utiel. Tant és així que, segons una primera valoració de l’entitat, "l’històric" temporal va danyar 30.000 hectàrees de cultiu, 15.000 de les quals gairebé registren danys superiors al 70% de la producció. Es calcula que les pèrdues econòmiques arriben a 30 milions d'euros.

El cultiu més castigat per la pluja, de 40 litres per metre quadrat en gairebé quinze minuts, el vent i el granís és la vinya, no sols per la destrucció de la collita, sinó també pels danys en els ceps que dificultaran les tasques de poda i repercutiran "molt negativament" en la producció dels anys vinents. L'AVA ha subratllat que les precipitacions torrencials també han tombat les estructures que sostenen els ceps, la qual cosa obligarà els llauradors a fer inversions per replantar les explotacions.

⛈️ - La #tempesta acompanyada de #granís i fortes ràfegues de vent ha provocat la caiguda de molts arbres a #Fuenterrobles. #Precipitació: 41,4mm (30,6mm en aproximadament 15min)

Ràfega màxima de #vent: 82km/h

La #temperatura ha baixat 10,5°C en 1h (dels 24,9°C als 14,4°C) https://t.co/sCzVYo3QJS — AVAMET (@avamet) July 14, 2020

Altres cultius afectats són, segons l'Associació Valenciana d'Agricultors, l'ametler i l'olivar, amb especials danys en els plançons joves que "han sigut literalment arrancats del sòl", i els cereals pendents de segar. Quant a les infraestructures agràries, s'aprecien greus desperfectes en camins rurals, murs, marges de camps i instal·lacions de reg.

A la vinya no estan assegurades ni el 50% de les explotacions

L'AVA ha sol·licitat a la conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que faciliti, "com més prompte millor", tractaments fungicides que permetin cicatritzar les ferides en la fusta de les vinyes i evitin així la introducció de fongs als cultius.

Així mateix, l'organització agrària ha reclamat a les administracions municipals, autonòmiques i estatals ajudes directes i mesures fiscals que permetin als llauradors compensar una part de les pèrdues. L’entitat recorda que en el cultiu de la vinya el nivell de contractació d’assegurances no abasta ni el 50% de les explotacions.