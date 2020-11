Fang, mobles inservibles i 68 milions en pèrdues al camp, el rastre del temporal de pluges al País Valencià

Fang, mobles inservibles i molts dies de feina per recuperar la normalitat. És el rastre que ahir va deixar el temporal de pluges que va recórrer el País Valencià de sud a nord i que en municipis com Benifaió (Ribera Alta) o Sueca (Ribera Baixa) va descarregar 417 i 473 litres per metre quadrat en menys de 24 hores. Tot i que els danys als habitatges, les empreses i les infraestructures encara no han sigut quantificats, els alcaldes d'aquestes dues localitats ja han anunciat la seva intenció de demanar ajudes extraordinàries als governs valencià i espanyol, en una iniciativa a la qual podrien sumar-se altres poblacions de les dues comarques com Almussafes o Cullera, entre d'altres.

La torrencialitat de les precipitacions va inundar baixos d'habitatges, comerços i empreses, va generar nombrosos talls de carreteres i va aïllar milers de treballadors en polígons industrials com el d'Almussafes, que no van poder abandonar fins gairebé la mitjanit. Pitjor ho van passar el miler d'empleats d'algunes empreses de Beniparrell, que van haver de passar la nit a les fàbriques, i els passatgers dels trens de rodalies i metro, que van estar diverses hores atrapats als combois.

Juntament amb els danys als habitatges i les infraestructures, els altres grans perjudicats del temporal són els cultius. Ho ha fet públic aquest divendres l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA), que ha xifrat les pèrdues en 68 milions d'euros, tant per reducció de les collites com per sobrecostos en tractaments per salvar l'arbratge i les reparacions d'infraestructures agràries. La disminució d'ingressos més gran correspon a la reducció de la collita, que arriba a 42 milions d'euros. El cultiu més afectat, amb unes 15.000 hectàrees damnificades i 20 milions de fruita que no arribarà als mercats, és el dels cítrics.