Un valencià serà el primer regidor transsexual de l'Estat

El valencià Guillem Montoro, de 22 anys, serà a partir de demà dijous el primer home transsexual de l'Estat que assumeix el càrrec de regidor. En concret, Montoro s'encarregarà de les àrees de Transparència, Modernització i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Paiporta (l'Horta), en representació de Compromís, formació que mitjançant Isabel Martín també ostenta l'alcaldia d'aquesta localitat.

Montoro va assegurar ahir en una conferència de premsa que el seu nomenament suposa un "abans i un després" en la política de l'Estat i permet visibilitzar que les "realitats trans encara necessiten ser verbalitzades", ni "són una malaltia".

"Ningú ha d'imposar-te qui ets", va subratllar l'activista dels drets LGTBI que també va participar en l'elaboració de la llei trans de la Generalitat Valenciana, que considera que els joves que formen part d'aquest col·lectiu "necessiten referents visibles per saber que no estan sols".

Segons Montoro, tècnic en Atenció Sociosanitària i tècnic superior de Promoció d'Igualtat de Gènere, els transsexuals "dia a dia" han de seguir "vencent l'estigma i la transfòbia, però, sobretot, la patologització de les seves identitats".

El nou regidor de l'Ajuntament de Paiporta va explicar que en els últims dies ha rebut crítiques per fer pública la seva condició de transsexual i ha patit insults com "antinatura o no normal". En aquest sentit, Montoro va destacar que es continuen produint actes de transfòbia "constants" en la majoria d'àmbits de la vida, com si els transsexuals fossin "ciutadans de segona".

"Se segueix pensant que la transsexualitat és una cosa per la qual hem d'avergonyir-nos, que lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals hem de mantenir en l'àmbit privat la nostra orientació sexual i identitat de gènere, com si l'heterocentrisme imperant no fos una ostentació de l'heterosexualitat", va assegurar.

Agressions físiques i discriminació

Montoro va denunciar que el 82% de les persones transsexuals han patit algun tipus d'agressió física en la seva vida, un 31% s'ha sentit discriminada en el seu treball i un 23% ha intentat suïcidar-se almenys una vegada, i que cada dia molts menors són assetjats a les aules.

L'activista valencià dels drets LGTBI va confessar que es va decidir a participar en política perquè "hi havia coses que no s'estaven fent bé" i creia que havia de canviar-les per afavorir el seu col·lectiu.

"Dia històric"

L'alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, va destacar que quan demà Montoro prengui possessió del seu càrrec com a regidor, serà un "dia històric" per al municipi valencià però també, per a l'Estat. Martín va destacar la trajectòria del seu company de partit com activista LGTB malgrat la seva curta edat.