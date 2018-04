Una trentena d'alcaldes reclamen davant d'Hisenda que posin fi al greuge que pateix el transport públic valencià

Una trentena d'alcaldes de l'àrea metropolitana de València, representants del govern valencià i la gerent de l'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV), María Pérez, han presentat aquest dimecres per registre d'entrada al ministeri d'Hisenda una declaració institucional per reclamar la inclusió de 38 milions d'euros per al transport metropolità en els pròxims pressupostos generals de l'Estat (PGE). Entre els signants del document hi ha els alcaldes de València, Joan Ribó, i de municipis importants de l'àrea metropolitana com ara Mislata, Torrent i Xirivella, així com l'alcalde de Massanassa, Vicente Pastor, del Partit Popular. Després de l'acte a Hisenda, la comitiva valenciana s'ha desplaçat al Congrés de Diputats per traslladar les seves reivindicacions als grups parlamentaris.

La declaració institucional, signada per més de 50 ajuntaments, reclama que el govern espanyol insti els grups parlamentaris a incorporar mitjançant una esmena als PGE del 2018 una dotació econòmica de 38 milions d'euros per a l'Autoritat del Transport Metropolità de València. El text remarca que el projecte de pressupostos "perpetua l'absència de finançament" i "exclou novament l'àrea metropolitana de València", un fet que consideren un greuge davant de la inclusió d'altres àrees com ara les de Madrid, les Canàries o Barcelona.

A les portes del ministeri, la gerent de l'ATMV, María Pérez, ha denunciat el tracte "injust" i ha defensat que els valencians "tenen els mateixos drets que madrilenys, catalans o canaris", a més de remarcar que l'absència de finançament "repercutirà directament en la qualitat de vida dels ciutadans".

Per la seva banda, el director general d'Obres Públiques del govern valencià, Carlos Domingo, ha assegurat que des del 2011 l'àrea metropolitana ha deixat de rebre més de 300 milions d'euros en subvencions de l'Estat. Domingo ha incidit que no hi ha cap raó perquè la tercera àrea metropolitana estatal quedi al marge del finançament, "mentre l'àrea metropolitana de Madrid rebrà 127 milions el 2018, la de Barcelona 109 i la de Canàries 48".

540x306 L'alcalde de València, Joan Ribó, i la gerent de l'Autoritat del Transport Metropolità de València, María Pérez, presenten al ministeri d'Hisenda una declaració institucional reclamant inversions per al transport públics de l'àrea metropolitana. / GENERALITAT VALENCIANA L'alcalde de València, Joan Ribó, i la gerent de l'Autoritat del Transport Metropolità de València, María Pérez, presenten al ministeri d'Hisenda una declaració institucional reclamant inversions per al transport públics de l'àrea metropolitana. / GENERALITAT VALENCIANA

Reunió amb Montoro fora de termini

La gerent de l'ATMV ha criticat que cap representant del ministeri hagi rebut la delegació valenciana com havien sol·licitat, i ha lamentat que el ministeri només hagi accedit a una reunió el dia 27 quan "ja pràcticament s'està fora de termini" per a la presentació de les esmenes als PGE.

Els dirigents han destacat que els responsables municipals que s'han traslladat a Madrid representen més de 2 milions d'habitants de l'àrea metropolitana que "no mereixen uns pressupostos tremendament injustos", i han insistit a reclamar una "rectificació immediata del govern d'Espanya".