Els ultres llancen gasos lacrimògens en un clima de molta tensió a València

La presència de l'extrema dreta, amb partits com España 2000 que, tal i com estava previst, han desobeït la seva ubicació a la plaça de la Verge de València, està provocant aquesta tarda aldarulls entre els ultres i la policia que intenta salvaguardar l'espai designat per a la manifestació del Nou d'Octubre.

Els manifestant d'extrema dreta, que inicialment no superaven els 200, i ja arriben al mig miler, han llançat gasos lacrimògens als periodistes en un clima de molta tensió.

540x306 Els ultres, davant els antiavalots, a València Els ultres, davant els antiavalots, a València

A diferència del 2017, enguany la policia sí que ha aconseguit separar els manifestants dels militants de l'extrema dreta, que podrien veure frustrat el seu objectiu de rebentar la protesta, tot i que sí que han aconseguit enrarir una mobilització tradicionalment tranquil·la i amb moltes famílies.

A hores d'ara la manifestació, amb més de 5.000 persones, ja ha aconseguit iniciar el seu recorregut. Com a conseqüència de la presència dels seguidors ultres, la policia està establint un cordó de seguretat, el que està alentint l'avanç de la marxa.