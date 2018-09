El govern valencià atura l'arrencada d'ametllers afectats per la xilel·la fins que acabi la recol·lecció de la collita

La conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural del govern valencià ha decidit paralitzar temporalment els treballs d'arrencada i destrucció d'ametllers afectats per la xilel·la i que així els llauradors puguin recollir-ne el fruit.

Amb aquesta decisió, el Consell ha atès les reclamacions dels propietaris dels camps afectats pel bacteri, del sindicat agrari ASAJA i de la Plataforma d'Afectats per la Xylella Fastidiosa d'Alacant (AXFA), que ahir van demanar a la conselleria que ajornés l'arrencada d'ametllers fins que finalitzi la recollida de la collita d'enguany.

Davant de les crítiques per la contundència de les mesures posades en marxa pel Consell, com són l'arrencada dels arbres afectats i de tots els arbres que es troben a 100 metres al voltant, des del Consell han reiterat que el seu objectiu és complir la normativa europea i estatal per evitar que aquesta infecció es propagui.

Aquestes explicacions no semblen convèncer l’Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) i la Plataforma d’Afectats de la Xylella Fastidiosa d’Alacant (AXFA), que s’oposen a l’aplicació de la normativa perquè consideren que la batalla de la contenció “està perduda” i reclamen l’aplicació de mesures més toves com ara les dutes a terme a les Illes Balears, on només s'eliminen els arbres malalts. Aquesta metodologia, això sí, impedeix qualsevol exportació de productes, a més de tancar l’aixeta a l’arribada d’ajudes europees per compensar els llauradors, un suport que sí que preveu la fórmula que s'aplica al País Valencià.