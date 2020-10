El Suprem torna a ratificar la seva negativa a fer que el valencià sigui llengua preferent a l'administració

El Tribunal Suprem ha desestimat la petició de nul·litat de l'Advocacia de la Generalitat Valenciana i del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) contra la resolució de l'alt tribunal que al juny va confirmar l'anul·lació d’onze articles i una disposició addicional del decret que regula els usos de les llengües oficials en l'administració valenciana. En concret, va ratificar la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJPV) que va eliminar els apartats que fixaven l’ús preferent del català.

En la seva nova resolució, el Suprem ha rebutjat les objeccions de la Generalitat Valenciana i l’STEPV, que van afirmar haver patit una vulneració del dret a obtenir una tutela judicial efectiva, atès que "el tribunal s'havia limitat a analitzar només una part" dels seus recursos. Els magistrats han respost que, en el seu moment, les parts es van mostrar conformes amb aquesta delimitació i que, per tant, no hi ha cap vulneració.

Després del nou posicionament del Suprem, l'última via per revertir l'anul·lació dels articles és acudir al Tribunal Constitucional. Amb tot, les entitats que reclamen una normalització del català han defensat que la millor opció és abandonar el camí judicial i que la Generalitat aprovi una llei d'igualtat lingüística que superi les limitacions de la norma de l’any 1983, encara vigent.

Per què els tribunals impedeixen la normalització del valencià?

No a l'ús preferent del valencià

Els onze articles que va anul·lar el TSJPV fixaven l’ús preferent del valencià en les notificacions, la retolació d'edificis, la comunicació entre els empleats públics i amb els ciutadans, en publicacions i publicitat institucional, en els concursos públics amb proveïdors, en la retolació de carreteres, camins i altres dependències i serveis d'interès públic que depenen d'entitats locals o les escriptures notarials, entre d’altres.

La resolució del Suprem també considerava que els documents o expedients emesos per la Generalitat en valencià només tenen validesa dins del País Valencià, i que han de ser traduïts al castellà també quan es dirigeixen a aquelles autonomies que l'administració valenciana denomina del "mateix àmbit lingüístic", com Catalunya i les Illes Balears.