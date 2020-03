El govern valencià lloga dos avions per portar material sanitari de la Xina

La Generalitat Valenciana ha llogat dos avions per portar material sanitari de la Xina per cobrir les necessitats en la lluita contra el coronavirus, una pandèmia que ja acumula 1.901 contagis i 94 morts al País Valencià.

L'operació, que té un cost d'11 milions d'euros, ha estat batejada com a Ruta de la Seda i hauria de permetre l'arribada de màscares, respiradors, bates i ulleres, en una xifra encara per concretar. La iniciativa ha estat possible gràcies a les gestions "d'un important empresari xinès amb fort arrelament a la comunitat", ha explicat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que ha evitat desvelar el seu nom, tot i que diaris com El Confencial afirmen que es tractaria de Chen Wu Keping.

En l'actuació hi participa directament el cap del Consell, Ximo Puig, que ha destacat la necessitat de disposar del material fabricat a la Xina perquè, segons diu, ara mateix l'estat asiàtic és el que té "la capacitat de producció més gran".

El president valencià ha justificat que el Consell busqui material sanitari per les dificultats que té el ministeri de Sanitat a l'hora de proveir de prou material les comunitats autònomes. Una mancança que Puig ha evitat criticar. El cap del Consell ha agraït els esforços de l'executiu espanyol i ha defensat la necessitat de col·laborar entre les diferents administracions. En la mateixa línia s'ha expressat Ana Barceló, tot i que ha aclarit que el material xinès es destinarà a proveir les instal·lacions sanitàries del País Valencià i no serà coordinat pel govern espanyol.

Mentre no disposi del material fabricat al país asiàtic, que hauria d'arribar a partir d'aquest dimarts, el govern valencià podrà comptar amb les 128.400 màscares, els 250.000 guants i altres components que anit diumenge va fer arribar a la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública l'executiu de Pedro Sánchez.