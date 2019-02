El govern valencià proposa que els usuaris de VTC contractin el servei amb 15 minuts d'antelació

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha anunciat avui les línies generals del decret en què treballa el govern valencià per per regular els vehicles VTC i que pretén fixar un període mínim de 15 minuts entre el moment de la sol·licitud del servei i el seu inici.

Aquest interval es podria incrementar en l'àmbit urbà si ho consideren necessari els ajuntaments. "Cal que cada localitat puga regular en funció de la seva pròpia realitat territorial, no és el mateix Benidorm que València, ni tampoc les seues necessitats de transport", ha defensat Salvador, que també ha remarcat que la conselleria se centrarà en regular només els serveis de transport interurbà, mentre que permetrà que els ajuntaments regulin, ordenin i intervinguin en els urbans.

La titular d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori també ha avançat que el decret prohibirà la captació de clients als vehicles que circulin per les vies públiques. A més, els VTC hauran d'estar en garatges o aparcaments i tampoc es permetrà la geolocalització.

Finalment, s'introduiran altres mesures com que els vehicles hauran de tenir menys de 10 anys i, en cas de ser substituïts, hauran de ser menys contaminants i canviar-se per cotxes ecològics.

Un cop fetes públiques les línies bàsiques de la norma, i comunicades directament a les associacions de taxistes, així com a Unauto, l'associació d'empreses de les VTC, el govern valencià redactarà ara l'esborrany de decret que serà sotmès a informació pública perquè les associacions que han participat en el procés de presentació de propostes puguin opinar i, un cop es demani l'informe de l'advocacia, l'aprovarà el ple del Consell.

No perjudicar els usuaris

Per a María José Salvador, el nou decret ha de permetre la convivència entre els dos sectors perquè no es perjudiqui els usuaris. "L'objectiu final de la Generalitat és que la ciutadania rebi el millor servei possible i la forma de desplaçament que cadascú triï no es vegi afectada per cap conflicte", ha indicat.

Per als taxistes, el decret es queda "curt", i per a les VTC, impossibilita el servei

Els portaveus dels taxistes s'han mostrat "decebuts" amb els objectius plantejats pel govern valencià, han assegurat que la norma es "queda curta" i han reclamat un període mínim de 12 hores entre el moment de la sol·licitud del servei i el seu inici. "El govern de Ximo Puig acaba de perdre una oportunitat històrica per solucionar el conflicte", ha afirmat el president de la Confederació de Taxistes Autònoms, Fernando del Molino.

També s'hi ha mostrat en desacord la patronal dels VTC, Unauto, que ha qualificat l'esborrany del decret d'"autèntic desastre" perquè nega als ciutadans la possibilitat de "triar" entre les dues opcions. Des d'Unato també han assegurat que l'aplicació de la norma suposaria l'eliminació de les llicències a València i Alacant i provocaria l'acomiadament de 500 treballadors de les plataformes Uber i Cabify. Actualment, al País Valencià hi ha 4.685 llicències de taxi per 323 llicències de VTC.