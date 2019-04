El govern valencià inicia els tràmits per recuperar la gestió pública de l'Hospital de la Marina Alta

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del govern valencià ha ordenat l'inici del "rescat" per a la gestió pública directa de l'Hospital de la Marina Alta i dels centres de primària que en depenen. En concret, la consellera, Ana Barceló, ha sol·licitat els informes preceptius per al canvi del model de gestió i finalitzar així la concessió administrativa vigent.

La conselleria ha justificat la decisió en les conclusions adoptades recentment per la comissió d'auditoria del departament de Salut de la Marina Alta del Parlament valencià, que, segons Barceló, afirma que "no hi ha evidència científica que aquest model (de concessió) siga més eficient".

L'esmentada comissió, aprovada per la unanimitat de tots els grups parlamentaris a les Corts, i de la qual formen part representants tècnics professionals, plataformes ciutadanes i grups polítics, indica que el model "tampoc ofereix ni pot oferir equitat, i a més crea una bretxa insalvable entre els treballadors del sistema sanitari públic". "El sistema de col·laboració publicoprivada es va implantar en el seu dia sense buscar un consens social", defensa l'informe.

Puig ja va avançar la decisió

La decisió arriba després que ara fa unes setmanes el president del Consell, Ximo Puig, obrís la porta a recuperar la gestió pública de manera unilateral si el diàleg amb DKV Seguros i Ribera Salud, les empreses concessionàries, no avançava. "Volíem que fos una reversió pactada", però "si finalment hi ha unes exigències econòmiques exacerbades que pensem que no són raonables, defensarem sempre l'interès general dels valencians", va dir Puig.