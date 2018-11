El govern valencià no exigirà el requisit lingüístic als treballadors del sector sanitari

El govern valencià no establirà el requisit lingüístic en l'àmbit sanitari en la futura llei de la funció pública que l'executiu vol aprovar aquesta legislatura, tot i que l'ajustat calendari parlamentari podria propiciar que la norma no es pugui votar abans que les Corts es dissolguin al març.

Així ho ha confirmat la consellera de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, que dimecres va tancar les negociacions amb els sindicats. Bravo ha defensat que la llei estableixi una excepció "per a l'àmbit sanitari", perquè "l'exigència del requisit mai ha d'entrar en col·lisió amb el dret a la salut. Si aquesta exigència produeix una disfunció en el funcionament del sector públic sanitari, prioritzarem sempre el servei públic", ha subratllat la consellera.

La titular d'Administracions Públiques ha confirmat que l'avantprojecte preveu que el grau de coneixement del valencià sigui desenvolupat mitjançant un reglament que haurà d'estar aprovat al cap de sis mesos de l'entrada en vigor de la norma. Si en el termini d'un any aquest reglament no està aprovat, als aspirants als grups A1, A2 i B se'ls exigirà el certificat C1 (equivalent a l'antic grau mitjà de coneixements del Valencià), als opositors als grups C1 i C2 els certificats B2 i B1 respectivament (equivalents al grau elemental) i als de les agrupacions professionals funcionarials el nivell A2 (equivalent al grau oral).

Calendari ajustat

Després de les negociacions amb els sindicats, ara l'avantprojecte de llei haurà de ser analitzat per l'Advocacia de la Generalitat i per la direcció general de Pressupostos. Posteriorment, el text s'enviarà al Consell Jurídic Consultiu i al Comitè Econòmic i Social, que tindran un mes per avaluar-lo. Arribat aquest moment serà quan la norma es traslladi a les Corts Valencianes, que només tindran fins al març per intentar debatre-la abans que s'esgoti la legislatura i evitar que la votació de la llei quedi ajornada fins la constitució del nou parlament escollit a les eleccions que se celebraran al maig.