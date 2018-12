El pesquer valencià que va rescatar 12 migrants torna a casa i el Consell estudia compensar-lo per la seva solidaritat

La població alacantina de Santa Pola (Baix Vinalopó) ha celebrat avui el retorn dels 13 mariners del pesquer 'Nuestra Madre Loreto' que al novembre van rescatar 12 migrants davant la costa de Líbia i que els van acollir durant 10 dies fins que les autoritats de Malta van acceptar el seu desembarcament quan ja començaven a escassejar els queviures, el combustible i alguns migrants començaven a presentar problemes de salut.

Amb una gran pancarta amb les banderes del País Valencià i d'Espanya i el lema "Benvinguts a casa. El poble us fa costat", i amb crits de "valents", desenes de familiars, amics i veïns els han rebut amb aplaudiments i confeti al ritme d'una batucada.

Els mariners han baixat a terra emocionats i han abraçat els seus familiars. Entre ells, el capità del vaixell, Pascual Durá, que ha rebutjat merèixer l'apel·latiu "d'heroi" i ha dit que "sense cap dubte" tornaria a rescatar els migrants perquè es tracta "d'un acte d'humanitat".

540x306 Pascual Durá, capità del vaixell 'Nuestra Señora de Loreto', amb la seva dona arribant a Santa Pola Pascual Durá, capità del vaixell 'Nuestra Señora de Loreto', amb la seva dona arribant a Santa Pola

L'actuació del govern espanyol "ha estat desastrosa"

De l'actuació del govern espanyol, Durá ha assegurat que ha estat "desastrosa" perquè al vaixell van passar 10 dies de gran incertesa "de manera innecessària". "Afortunadament, van recular, van treballar una mica i els van portar a Malta", ha reblat el capità. El mariner també ha explicat que la tripulació ja està "tranquil·la perquè és a casa" i ha afegit que "ara toca descansar i passar un Nadal especial amb la família".

El Consell estudia compensar el vaixell per les pèrdues generades pel rescat

Sobre el resultat de la pesca, Durá ha explicat que "ha anat regular" com a conseqüència de l'aturada que van dur a terme per rescatar els 12 migrants. Amb tot, el mariner ha assegurat que "tant és si hi ha hagut pèrdues perquè cal ser humans".

Precisament per compensar les pèrdues acumulades pel 'Nuestra Señora de Loreto', la Generalitat Valenciana ha anunciat que estudia possibles compensacions econòmiques. Així ho ha fet públic el govern mitjançant un comunicat. El cap del Consell, Ximo Puig, ha aprofitat per agrair als mariners un "gest de solidaritat que enorgulleix el poble valencià".