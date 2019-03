El govern valencià aprova que els usuaris de VTC contractin el servei amb 15 minuts d'antelació

El ple del govern valencià ha aprovat el decret llei que regula el lloguer de vehicles amb conductor (VTC), que preveu una contractació prèvia amb almenys 15 minuts d'antelació al servei, i que prohibeix l'ús d'eines de geolocalització per captar clients i l'estacionament al carrer. Així ho ha confirmat aquest migdia la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, en la conferència de premsa posterior al ple del Consell que se celebra cada divendres.

Salvador ha explicat que la norma només regula el trànsit interurbà, i deixa per als municipis la legislació sobre les mateixes ciutats, i que el servei dels VTC haurà de quedar registrat per facilitar-ne el seu control, amb l'excepció dels que s'hagin de fer per atendre urgències, emergències i assistència en carretera.

Ara el decret haurà de ser convalidat per la comissió permanent de les Corts Valencianes i publicat al DOCV perquè entri en vigor. Amb tot, la precontractació no s'aplicarà fins que estigui enllestit el registre estatal de VTC, una actuació per a la qual la llei valenciana preveu un període màxim de fins a dos mesos.

Amb aquesta decisió el govern valencià ha confirmat l'esborrany que va avançar al febrer després de mantenir diverses reunions amb les associacions de taxistes i Unauto, l'associació d'empreses de VTC. Ara fa un mes les dues entitats ja van rebutjar el plantejament del Consell: els taxistes, perquè consideren que es queda "curt", i els VTC, perquè creuen que impossibilita el seu servei.

El País Valencià és el cinquè territori que regula la prestació de serveis VTC, després de Catalunya, les Illes Balears, Aragó i el País Basc.