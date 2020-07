El govern valencià compra 218 habitatges que el Banc Sabadell anava a vendre un fons de capital risc

El Consell ha comprat 218 habitatges distribuïts en 17 municipis del País Valencià que el Banc Sabadell tenia previst vendre al fons de capital risc Cerberus. L’operació, que tindrà un cost de vuit milions d’euros, suposarà la primera aplicació del dret de tempteig de l’administració autonòmica que va impulsar l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA) i que l'executiu va aprovar mitjançant un decret llei el 5 de juny.

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha qualificat la compra d’"històrica" i s'ha mostrat satisfet per haver aconseguit "tancar la major operació d'adquisició d'habitatge públic mitjançant tempteig que s'ha fet mai a Espanya".

"Quan el Banc Sabadell va notificar la transmissió de tots aquests habitatges a un fons d'inversió va ser quan realment ens vam veure amb l'obligació política d'impedir-ho, perquè no concebíem la idea de deixar passar l'oportunitat de comprar un paquet d'habitatges tan important que, de no haver-ho fet, hagueren acabat les cases a les mans de qui vol fer negoci i no solucionar la vida de la gent", ha explicat Dalmau.

Aquesta iniciativa és, segons el conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, el primer pas per complir el Pla Hàbitat 20-30 i "garantir d'una vegada per sempre el dret a accedir a un habitatge digne i acabar amb els desnonaments sense alternativa habitacional". Per assolir aquesta fita, Dalmau ha afirmat que la Generalitat Valenciana haurà de duplicar en 10 anys el parc públic d'habitatges, i que posarà els habitatges públics "immediatament a la disposició de la gent més vulnerable".